105 lat Jagiellonii i 30-lecie Podlaskiego Klubu Biznesu. Wojciech Strzałkowski o jubileuszach, biznesie i przyszłości klubu

10 stycznia, 2025

Wojciech Strzałkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonia SSA i prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, fot. A. Jakuć Wojciech Strzałkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonia SSA i prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, fot. A. Jakuć

Jagiellonia – duma Podlasia – obchodzi 105-lecie istnienia, a Podlaski Klub Biznesu świętuje swoje 30-lecie. W ekskluzywnym wywiadzie dla Radia AKADERA Wojciech Strzałkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii i prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, opowiada o wyzwaniach, sukcesach i planach na przyszłość.

Wojciech Strzałkowski nie krył emocji związanych z jubileuszem klubu piłkarskiego. „Jagiellonia to duma miasta i Podlasia. Ta drużyna, zakorzeniona w historii i tradycji, jest znana w całej Polsce” – podkreślił.

Zaznaczył, że zarówno klub, jak i Podlaski Klub Biznesu są bliskie jego sercu. „Jedna i druga organizacja jest mi bliska, ale spotkania drużyny piłkarskiej wyzwalają więcej emocji. Mecze, wyjazdy – to zupełnie inna sfera działalności, pełna pasji” – dodał.

Plany na przyszłość Jagiellonii

Rozwój Akademii Piłkarskiej to jeden z priorytetów na nadchodzące lata. „Nasze boiska są nowoczesne, ale ich liczba jest niewystarczająca. Dlatego planujemy rozbudowę infrastruktury, w tym remonty boisk i inwestycję w nowe nawierzchnie” – zdradził Strzałkowski.

Kluczową zmianą może być współpraca z MOSP-em, drugą największą akademią w Białymstoku. „Prowadzimy rozmowy o połączeniu organizacyjnym. Dwie niezależne struktury będą pracować razem jako Akademia Piłkarska Jagiellonia Białystok” – powiedział.

Nie zabrakło także odniesienia do młodych zawodników. „Pięciu najzdolniejszych młodych piłkarzy z Akademii pojedzie z pierwszą drużyną do Turcji, by poczuć, że są częścią mistrzowskiej ekipy. To wielka szansa na ich rozwój” – dodał.

Podlaski Klub Biznesu – wsparcie dla przedsiębiorców

Podlaski Klub Biznesu, który w tym roku świętuje swoje 30-lecie, odgrywa istotną rolę w regionie. „To organizacja, która zrzesza przedsiębiorców, wspiera ich wzajemnie oraz pomaga w ekspansji na rynki zagraniczne” – zaznaczył Strzałkowski.

Wskazał również na konkretne działania, które podejmują w klubie: „Uruchomiliśmy program wsparcia eksportu dla małych i średnich firm, pomagając im w wyszukiwaniu nowych rynków, badaniu rynku czy ekspansji zagranicznej.”

Wyzwania gospodarcze i optymizm na rok 2025

Choć sytuacja gospodarcza na świecie jest trudna, Strzałkowski wyraził nadzieję na pomyślność w nadchodzącym roku. „Polska sama w sobie jest dużym rynkiem wewnętrznym, co daje nam stabilność. W dodatku mamy silny popyt wewnętrzny oraz znaczącą diasporę ukraińską, która wspiera naszą gospodarkę” – powiedział.

„To nie są moje sukcesy ani sukcesy jednostek. To sukcesy całego miasta, regionu i wszystkich, którzy wspierają Jagiellonię i Podlaski Klub Biznesu” – podkreślił na zakończenie Strzałkowski, dodając, że rok 2025 niesie ze sobą wiele wyzwań, ale i możliwości. (AJ)

Posłuchaj rozmowy Adama Jakucia z Wojciechem Strzałkowskim o sporcie i biznesie.

