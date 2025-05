Do zwiedzania jest już dostępna różanka w Parku Planty. Zakwitnie tam prawie 3 tysiące róż

5 maja, 2025

Różanka, źródło: UM Białystok Różanka, źródło: UM Białystok

Już można podziwiać różankę w białostockim Parku Planty, gdzie posadzono prawie 3000 róż. Nowa różanka to przede wszystkim odtworzenie układów kwietnych – wprowadzenie kwater z różami w obwódkach z roślin jednorocznych.

Różanka została odtworzona na podstawie projektu Stanisława Grala z 1934 roku.

– Oczywiście wskazaniem były dla nas również zdjęcia z tego okresu. Mamy piękną aranżację trejaży i oczywiście duże zróżnicowanie gatunkowe, jeżeli chodzi o różę, bo tak powinno być w ogrodzie różanym – mówi Marzena Pul, dyrektor departament inwestycji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

Na rabatach jest w sumie 25 gatunków róż, w tym 8 gatunków kwiatów pnących wzdłuż trejaży. – Są to kwiaty o różnej porze kwitnienia, o różnej kolorystyce. Część odmian róż ma takie bardzo ważne odznaczenie jakościowe. Są to róże charakteryzujące się pięknym kwitnieniem i odpornością na warunki klimatyczne – dodaje Marzena Pul.

Prace na różance objęły również modernizację alejek, przebudowę sieci deszczowej i energetycznej, wymianę oświetlenia, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami. Odnowienie różanki to jeden z etapów rewaloryzacja Parku Planty. Całowść ma być zrealizowana do lutego 2026 r. Koszt wykonania opiewa na ponad 32 mln zł. Natomiast wartość robót na różance to ok. 4 mln zł. (hk)