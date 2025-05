Regionalne Centrum Informacji Turystycznej na dworcu autobusowym w Białymstoku

5 maja, 2025

Wszelkie informacje turystyczne na temat regionu od poniedziałku (05.05) można znaleźć w nowym miejscu. W Białymstoku na dworcu PKS otwarto Regionalne Centrum Informacji Turystycznej.

Tutaj turyści i mieszkańcy dowiedzą się o atrakcjach, szlakach, wydarzeniach kulturalnych czy miejscach noclegowych. Pracownicy centrum udostępnią zainteresowanym przewodniki czy ulotki na temat tego, jak można spędzić czas w Podlaskiem.

– Jest to taka naturalna brama do naszego regionu. Miejsce, gdzie turysta przyjeżdża i rozpoczyna swoją przygodę z Białymstokiem oraz z województwem podlaskim. To jest najlepsze miejsce na informację turystyczną. Przyjeżdżając na dworzec autobusowy, czy na sąsiedni dworzec kolejowy, tutaj turyści będą mogli poczuć naszą podlaską gościnność oraz otrzymać broszury, przewodniki, informacje o szlakach turystycznych, ofercie kulturalnej i o atrakcjach turystycznych z całego naszego regionu – mówi Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W sezonie Regionalne Centrum Informacji Turystycznej na dworcu PKS będzie otwarte od poniedziałku do piątku między 9:00 a 17:00, a także w weekendy, ale o godzinach otwarcia w soboty i niedziele dowiemy się wkrótce w mediach społecznościowych. (hk)