Erasmus+ w Politechnice Białostockiej. Emilia Nowosada: Studencka przygoda życia w Portugalii. Posłuchaj rozmowy!

7 marca, 2025

Emilia Nowosada była w Portugalii, fot. Adam Jakuć

Studia w słonecznej Portugalii, zajęcia na luzie, podróże i nowe znajomości – tak wyglądał Erasmus+ w Porto oczami Emilii Nowosady, studentki turystyki i rekreacji na Politechnice Białostockiej. W audycji „Samorząd bez cenzury” podzieliła się swoimi doświadczeniami, zdradzając kulisy życia studenckiego za granicą.

Posłuchaj audycji „Samorząd bez cenzury” rozmowy z Emilią Nowosadą.

Jak wygląda Erasmus+ w Politechnice Białostockiej?

Program Erasmus+ otwiera przed studentami PB wiele możliwości – uczelnia ma podpisane aż 347 umów z zagranicznymi partnerami, dzięki czemu młodzi ludzie mogą studiować lub odbywać praktyki w różnych krajach Europy. Emilia, która właśnie wróciła z Portugalii, podkreśla, że cały proces aplikacji był bardzo prosty:

— Erasmus na Politechnice jest naprawdę łatwy do ogarnięcia. Wszystkie dokumenty i formalności są jasno rozpisane, a biuro Erasmusa pomaga na każdym kroku. W Polsce wszystko było świetnie zorganizowane, za granicą bywało różnie, ale generalnie cały proces był bezproblemowy.

Jak przyznaje, najchętniej wybierane kierunki to kraje południowe: — Ciepłe kraje mają swój urok. Studenci uciekają tam przed zimą, a do tego dochodzi świetna kuchnia i łatwiejszy system zaliczeń.

Pierwsze dni w Porto – wyzwania i niespodzianki

Wyjazd na Erasmusa to nie tylko nauka, ale też pierwsze doświadczenia związane z samodzielnym życiem za granicą. Największym wyzwaniem dla Emilii było znalezienie mieszkania: — W Porto nie ma akademików, więc każdy musi sobie sam poszukać lokum. Na szczęście udało mi się znaleźć mieszkanie w świetnej lokalizacji, w centrum miasta.

Pierwszy dzień na uczelni wyglądał zupełnie inaczej niż w Polsce: — Mieliśmy tydzień na aklimatyzację. Powiedziano nam, żeby odpoczywać, korzystać z pogody i nie przejmować się niczym. Dopiero potem pojawiliśmy się na uczelni.

Studia i nauka na Erasmusie – więcej luzu, więcej kreatywności

Jednym z największych zaskoczeń była różnica w podejściu do nauki. Emilia zwróciła uwagę na to, że portugalscy wykładowcy kładą większy nacisk na kreatywność niż na przyswajanie suchej teorii: — Mieliśmy dużo większą swobodę i więcej kreatywności. Wykładowcy zachęcali nas do tworzenia własnych projektów, zamiast narzucać gotowe rozwiązania.

Jednocześnie podkreśla, że zajęcia były ciekawe i dostosowane do współczesnych trendów: — Pracowaliśmy na nowoczesnych programach i mieliśmy okazję uczyć się od ludzi, którzy są praktykami w swoich dziedzinach.

Studenckie życie w Portugalii – imprezy, podróże i kultura

Erasmus+ to nie tylko studiowanie, ale przede wszystkim okazja do podróży i poznawania nowych ludzi. Emilia szybko dołączyła do międzynarodowej społeczności studenckiej: — Zapisałam się do ESN-u, organizacji studenckiej, która organizowała różne wydarzenia. Były zajęcia z surfingu, imprezy, a do tego tanie loty, które pozwalały zwiedzać całą Europę.

Największym zaskoczeniem były dla niej portugalskie tradycje świąteczne: — Dekoracje świąteczne w Porto to coś niesamowitego! W Polsce mamy śnieg i zimową aurę, a tam miasta są całe w lampkach, a temperatury nadal są przyjemne. To zupełnie inne doświadczenie.

Czy warto pojechać na Erasmusa?

Dla Emilii odpowiedź jest prosta – zdecydowanie tak. Jak sama mówi, program daje nie tylko możliwość podróżowania, ale także cenne doświadczenia na przyszłość:

— Jeśli ktoś się waha, to powinien po prostu aplikować. To nie tylko podróże i zabawa, ale też okazja do rozwoju, nauki języków i poznania ludzi z całego świata.

Jej rada dla przyszłych uczestników? — Trzeba uważać na oszustwa przy wynajmie mieszkań. Jeśli oferta wygląda zbyt dobrze, to pewnie coś jest nie tak. Ja sprawdzałam wszystko przez Google Maps i na szczęście uniknęłam scumu. (AJ)

