Ekrany akustyczne z łopat turbin wiatrowych. Rozmowa z dr. Filipem Broniewiczem

Politechnika Białostocka opracowuje innowacyjne ekrany akustyczne z wykorzystaniem zużytych łopat turbin wiatrowych. O szczegółach tego projektu opowiedział w Radiu AKADERA dr Filip Broniewicz z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku uczelni.

dr inż. Filip Broniewicz, fot. Iryna Mykho Zdjęcie 1 z 5 dr inż. Filip Broniewicz, fot. Iryna Mykho

Niedawno zespół naukowców z Politechniki Białostockiej zaprezentował postępy swoich prac międzynarodowej grupie badawczej z Georgia Institute of Technology.

– Naukowcy przyklasnęli naszemu pomysłowi, dosłownie, ponieważ prezentacja skończyła się oklaskami” – mówi dr Filip Bronilicz. – Było dość dużo pytań, co świadczy o zainteresowaniu naszym projektem. Najbardziej cieszy mnie, że nasz pomysł nie został od razu wykluczony przez grupę badawczą REWIND, która od lat zajmuje się możliwościami ponownego wykorzystania łopat turbin wiatrowych. To pokazuje, że nasz projekt ma potencjał.

Dlaczego łopaty turbin wiatrowych?

Problem wykorzystania łopat turbin wiatrowych jest ogólnie znany. Unia Europejska szacuje, że do przyszłego roku odpady z łopat turbin wiatrowych będą wynosić ponad 40 tysięcy ton, a do 2030 roku już 100 tysięcy ton. Pierwsza generacja elektrowni wiatrowych, która powstała w Europie, ma już 20-25 lat, co oznacza, że łopaty te będą wycofywane i składowane.

–Unia Europejska zgłosiła to jako problem dla zespołów badawczych. W ramach grupy Via Carpatia, łączącej Politechnikę Rzeszowską, Lubelską i naszą Politechnikę Białostocką, podjęliśmy ten pomysł. Sposób wykorzystania tych łopat był już nasz – wyjaśnia dr Broniewicz.

Potencjał materiału

Materiał łopat turbin wiatrowych, czyli kompozyt włókna szklanego i żywicy epoksydowej, jest bardzo wytrzymały i lekki. Dotychczasowe próby recyklingu tych łopat wiązały się ze zmieleniem ich na pył, co powodowało utratę pozytywnych właściwości materiału.

“Chcieliśmy wykorzystać ten materiał ponownie, ponieważ mimo wycofania z użytku jako łopaty turbin wiatrowych, nadal zawiera on dużo siły. Nasz pomysł polega na stworzeniu paneli akustycznych z pojedynczych elementów o kształcie deski. Budowa warstwowa typu sandwich, z wypełnieniem z pianki, posiada dobre właściwości akustyczne, które można wykorzystać na ekranach drogowych” – dodaje dr Broniewicz.

Aktualny etap prac

Zespół naukowców stworzył model komputerowy, w którym sprawdził możliwość dopasowania elementów wyciętych z łopat turbin wiatrowych. Prace badawcze są w toku, a naukowcy pracują nad dalszymi testami i optymalizacją rozwiązania.

-Wykonaliśmy też badania wytrzymałościowe na panel na prototypie panelu u nas w laboratorium wydziału budownictwa teraz będziemy zaczynać badania akustyczne – podsumowuje dr Broniewicz.

Projekt opracowania ekranów akustycznych z łopat turbin potrwa jeszcze rok. (AJ)

Posłuchaj całej rozmowy z dr. inż. Filipem Broniewiczem. Rozmawia: Adam Jakuć.