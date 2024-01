Politechnika Białostocka. Naukowcy śmigła zamienią w ekrany akustyczne

4 stycznia, 2024

Fot. Dariusz Piekut Fot. Dariusz Piekut

Stare śmigła elektrowni wiatrowych naukowcy z Politechniki Białostockiej chcą wykorzystać do budowy ekranów akustycznych.

Aktualnie prowadzą innowacyjne badanie, dzięki którym gigantyczne łopaty turbin wiatrowych, jakie zalegają na wysypiskach odpadów w rejonach farm wiatrowych, zostaną ponownie wykorzystane. Na czele zespołu Politechniki Białostockiej stoi prof. Mirosław Broniewicz z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

– Pomysł na wykorzystanie śmigieł wiatrowych do budowy ekranów akustycznych powstał w wyniku analizy różnych rozwiązań, które teraz na świecie powstają w celu zagospodarowania tych śmigieł, tylko tych rozwiązań jest niewiele, ponieważ jest to bardzo ograniczony sposób recyklingu – mówi prof. Mirosław Broniewicz z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – My wpadliśmy na pomysł, żeby zastosować pocięte elementy kompozytowe pobrane ze śmigieł elektrowni wiatrowych do wykonywania paneli ekranów akustycznych drogowych, które są powszechnie wykonywane. Obecnie wykonywane są z żelbetu, a wiadomo, że cement jest elementem bardzo obciążającym środowisko, bądź z materiałów sztucznych – blachy stalowej wypełnionej elementami izolacyjnymi. Blacha stalowa także bardzo często koroduje ze względu na środowisko, w których się znajduje, ponieważ jest to środowisko dosyć zasolone w wyniku eksploatacji pojazdów i w wyniku oczyszczania dróg, także nasz temat to jest zastosowanie kompozytów.

Przeprowadzono już badania numeryczne, których efekty są zadowalające. Teraz nadszedł czas na badania doświadczalne.

– Tak wykonany ekran akustyczny przenosi obciążenia związane z obciążeniem pojazdami, obciążeniem parcia wiatru i tak dalej. Teraz stoimy przed zadaniem wykonania badań doświadczalnych. Chcemy pociąć te elementy na odpowiednie pasma i wykonać z nich panel drogowy, panel akustyczny i obciążyć go za pomocą siłowników. Ostatnim etapem będzie badanie właściwości akustycznych takiego panelu drogowego, a zostaną one wykonane w komorze akustycznej. To prawdopodobnie nastąpi w drugiej połowie tego roku – dodaje prof. Mirosław Broniewicz.

Badania w komorze akustycznej będą przeprowadzone w Politechnice Rzeszowskiej – partnerskiej uczelni w Politechnicznej Sieci Via Carpatia, ponieważ projekt jest elementem programu ISKRA, polegającego na budowaniu międzyuczelnianych zespołów badawczych. (hk)

Z prof. Mirosławem Broniewiczem z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej rozmawiała Hanna Kość: