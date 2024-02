Ekologiczna edycja loterii PIT-owej „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”

Od 15 lutego mieszkańcy gminy Wasilków mogą zgłaszać się do loterii PIT-owej „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”. To już szósta edycja konkursu – tym razem Wasilków stawia na ekologię. Do wygrania będzie 30 rowerów, a także nagrody dodatkowe: m.in. klimatyzator, smartfony, smartwatche – w sumie 50 nagród.