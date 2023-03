Wystartowała loteria PIT-owa w Wasilkowie. Do wygrania m.in. mieszkanie, klimatyzator, telewizory

1 marca, 2023

Adrian Łuckiewicz burmistrz Wasilkowa, źródło: UM Wasilków Adrian Łuckiewicz burmistrz Wasilkowa, źródło: UM Wasilków

Mieszkanie o wartości 385 tysięcy złotych zlokalizowane w Dolinie Cisów jest do wygrania w Loterii PIT-owej w Wasilkowie. To już piąta edycja konkursu z rekordową pulą nagród w skali kraju.

W loterii, poza mieszkaniem, są również inne fanty do wygrania, które zapewniają fundatorzy zewnętrzni.

– Nagrodą główną jest mieszkanie trzypokojowe o powierzchni 47 m². Drugą nagrodą jest klimatyzator wraz z montażem. Trzecia nagroda to wyciskarka – mówi Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa. – My jako gmina zapewniamy trzy telewizory oraz osiem frytkownic.

Aby wziąć udział w loterii należy rozliczyć PIT wskazując miejsce zamieszkania w Gminie Wasilków. Zgłoszenia są przyjmowane od 1 marca do 7 maja poprzez stronę internetową www.pitwwasilkowie.pl. Losowanie odbędzie się 9 maja. Dwa losy mogą otrzymać osoby, które nie tylko mieszkają, ale są również zameldowane w gminie Wasilków.

W poprzednich edycjach loterii mieszkańcy wygrali 3 samochody, dwa wyjazdy zagraniczne, rowery, smartfony i smartwatche.

– Pierwsza edycja wiązała się z zainteresowaniem na poziomie 1200 uczestników. Ostatnie to już 3100 osób i to jest 32% wszystkich podatników. Jest to rekordowy poziom pod kątem zainteresowania w Polsce – dodaje Adrian Łuckiewicz.

W ciągu pięciu ostatnich lat w gminie Wasilków pojawiło się 1600 nowych podatników. (hk)