Dyskusja w Politechnice Białostockiej o projekcie strategi dla szkolnictwa wyższego na lata 2025–2035

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, fot. Dariusz Piekut/PB

Była to okazja do dyskusji o wyzwaniach i kierunkach rozwoju polskich uczelni w nadchodzącej dekadzie. W Politechnice Białostockiej odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025–2035.

Trzy główne obszary dokumentu to społeczną odpowiedzialność uczelni, doskonałość dydaktyczną oraz wspierający ekosystem szkolnictwa wyższego.

– Spotykamy się w ramach konsultacji środowiskowych z pracownikami, z uczelniami w całym kraju i spotkania pokazują, że rzeczywiście dyskusje są burzliwe. To dobrze, bo widać, że wszyscy są zainteresowani tym, żeby powstał dokument, który będzie dla nas wszystkich satysfakcjonujący – mówi dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, profesor Politechniki Białostockiej i przewodnicząca zespołu opracowującego projekt strategii.

W spotkaniu poza przedstawicielami Politechniki Białostockiej, wzięli również udział członkowie zespołu opracowującego projekt strategii z innych białostockich uczelni.

– Z mojego punktu widzenia, a reprezentuje tylko jeden z wielu głosów, najważniejsze jest to, żeby zadbać o to, aby dyplomy, które uczelnie będą przyznawały swoim absolwentom, reprezentowały rzeczywiście prawdziwą jakość i żeby miały znaczenie, miały wagę. Są mechanizmy, które proponujemy w tej strategii, tak aby zadbać i o jakość oraz o to, żeby absolwenci mieli przekonanie, że otrzymują dokument ważny, ciężki, mocny, nie tylko w Polsce, ale na tle Europy – tłumaczy prof. Krzysztofa Korotkicha z Uniwersytetu w Białymstoku.

Konsultacje mają zapewnić, że nowa strategia będzie odpowiadała potrzebom środowiska akademickiego i przyczyni się do wzmocnienia jakości kształcenia w Polsce. (hk)

Relacja Hanny Kość:

