Polskie uczelnie szykują się na przyszłość – powstaje Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025–2035

31 października, 2025

Prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Społeczna odpowiedzialność, doskonałość dydaktyczna i nowoczesny ekosystem wspierający rozwój nauki – to trzy filary, na których opiera się projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025–2035 przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dokument powstał na podstawie diagnozy dziewięciu obszarów, takich jak cyfryzacja, umiędzynarodowienie, czy finansowanie uczelni. Jednym z ważnych elementów jest zmieniająca się struktura studentów – coraz więcej osób łączy naukę z pracą i szuka elastycznych form kształcenia.

– Coraz więcej studentów w wieku 25+ zaczyna być zainteresowanym podjęciem nauki na uczelniach, więc pod tym kątem rzeczywiście następuje taka trochę zmiana pokoleniowa wśród studentów, natomiast niż demograficzny jest nieuchronny i niestety będziemy przed nim stali jako przyszłym wyzwaniem – mówi dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, profesor Politechniki Białostockiej, przewodnicząca zespołu do spraw opracowania projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Autorzy projektu podkreślają, że uczelnie muszą reagować nie tylko na wyzwania demograficzne, ale także na starzenie się kadry. W dokumencie znalazły się więc propozycje wsparcia młodych naukowców i zachęt do podejmowania kariery akademickiej.

– Ścieżki rozwoju młodych wykładowców są zbyt ograniczone, także tutaj wzmacniamy refleksję nad jakością kadry. Wiemy doskonale, że przemysł wyciąga nam tak naprawdę tych wspaniałych młodych ludzi, także być może większa liczba grantów takich dydaktycznych, większe wsparcie od strony uczelni i od strony ministerstwa dla młodych naukowców, to jest ta ścieżka, która być może przyciągnie młodzież – dodaje przewodnicząca.

W najbliższych miesiącach dokument będzie szeroko konsultowany ze środowiskiem akademickim w całym kraju, bo nowa strategia rozwoju szkolnictwa wyższego ma sprawić, że polskie uczelnie staną się bardziej otwarte, elastyczne i odporne na wyzwania przyszłości zarówno te naukowe, jak i społeczne. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Agnieszką Dardzińską-Głębocką: