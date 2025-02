Drugi turniej z cyklu Pucharu Klubu Judo Politechniki Białostockiej w sobotę w Akademickim Centrum Sportu

12 lutego, 2025

Turniej Judo, fot. Hanna Kość Turniej Judo, fot. Hanna Kość

To okazja dla młodych judoków do zdobycia unikalnego medalu, ale też nauka rywalizacji. W sobotę (15.02) w Akademickim Centrum Sportu odbędzie się drugi turniej z cyklu Pucharu Klubu Judo Politechniki Białostockiej.

– Chcemy zachęcać dzieciaki do tego, żeby przełamywały tę barierę lęku i stresu przed rywalizacją, walką szeroko pojętą, bo ta walka w życiu odbywała się, odbywa się i będzie się odbywała – mówi dr Piotr Klimowicz, prezes Klubu Judo Politechniki Białostockiej. – Na macie ta walka jest w sposób bezpośredni, bo dwie osoby chwytają się i mają za zadanie wykonać określoną technikę. W przypadku najmłodszych dzieciaków, tych pięcio i sześciolatków to będzie formuła sumo, czyli trzeba wypchnąć drugą osobę poza matę albo zmusić do podparcia inną częścią ciała niż stopa. W przypadku pozostałych starszych zawodników i zawodniczek, to jest już formuła prawdziwa judo.

W pierwszym turnieju z cyklu czterech Pucharu Klubu Judo Politechniki Białostockiej wzięło udział 350 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Piotrem Klimowiczem, prezesem Klubu Judo Politechniki Białostockiej:

