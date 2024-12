Świąteczny Turniej Judo Politechniki Białostockiej. Posłuchaj relacji

14 grudnia, 2024

Świąteczny Turniej Judo, fot. Hanna Kość Świąteczny Turniej Judo, fot. Hanna Kość

350 dzieci wzięło udział w Świątecznym Turnieju Judo Politechniki Białostockiej. To pierwsze zawody z serii czterech, w których młodzi judocy walczą o puchar.

Takie zawody umożliwiają młodym zawodnikom zdobycia doświadczenia w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, zanim zmierzą się w dużych zawodach na poziomie wojewódzkim czy ogólnopolskim.

– Dzisiejszym trofeum to jest medal. I w kolejnych trzech edycjach będzie można zdobyć podobny medal o takim samym kształcie, ale będzie miał inny wizerunek. I po zdobyciu czterech będzie je można złożyć w jedno duże trofeum, więc myślę, że formuła bardzo fajna – mówi Piotr Klimowicz, prezes Klubu Judo Politechniki Białostockiej. – Wiadomo, to jest sport, to ma być fajna rywalizacja, ma być wesoło, przyjemnie, ale trzeba umieć też przegrywać. Każda walka to jest lekcja, a każda lekcja jest dobra.

W Świątecznym Turnieju Judo Politechniki Białostockiej wzięły udział dzieci w wieku od 5 do 15 lat. (hk)

Relacja Hanny Kość: