Drogi kariery Andrzeja Kłopotowskiego! Posłuchaj rozmowy o studiach, dziennikarstwie i „Osiedlowniku”

Jak potoczyły się zawodowe losy Andrzeja Kłopotowskiego absolwenta Politechniki Białostockiej? W audycji „Drogi kariery” poznajemy historie dziennikarza, fotografa, autora przewodników turystycznych oraz twórcy alternatywnego przewodnika po białostockich blokowiskach „Osiedlownik”.

Studia na Politechnice Białostockiej – początek drogi

Andrzej Kłopotowski studiował na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, gdzie rozpoczął naukę w 1996 roku. Wybrał kierunek budownictwo ze specjalizacją budownictwo ekologiczne i energooszczędne.

Choć studia teoretycznie zakończył w 2001 roku, obrona pracy dyplomowej odbyła się rok później. Powód był dość nietypowy – awaria komputera spowodowała utratę gotowej pracy magisterskiej. Ostatecznie udało się ją odtworzyć z zapisanych fragmentów na dyskietkach, a w 2002 roku Kłopotowski obronił pracę i uzyskał tytuł magistra inżyniera Politechniki Białostockiej.

Od budownictwa do dziennikarstwa

Choć ukończył studia techniczne, jego zainteresowania od początku kierowały się w stronę humanistyki. Jeszcze przed studiami próbował dostać się na filologię polską, jednak zabrakło mu jednego punktu.

Po studiach przez krótki czas pracował w branży budowlanej – m.in. w biurze projektowym, gdzie przygotowywał rysunki techniczne w AutoCadzie i pomagał przy niewielkich inwestycjach. Szybko jednak zrozumiał, że nie jest to droga, którą chce podążać.

Przełomem okazały się podróże. W czasie studiów zaczął odwiedzać kraje Europy Środkowo-Wschodniej – Czechy, Niemcy Wschodnie, Białoruś, Ukrainę, Litwę czy Estonię. Z wyjazdów przywoził nie tylko wspomnienia, ale też teksty i zdjęcia.

Pierwsze publikacje ukazywały się w Kurierze Akademickim oraz w miesięczniku „Czasopis”. W 2004 roku rozpoczął pracę w Kurierze Porannym, gdzie zajmował się tematami miejskimi. Później przez 17 lat był związany z białostockim oddziałem Gazety Wyborczej, opisując zmiany w przestrzeni miasta, zabytki, inwestycje i lokalną politykę.

Autor przewodników i pasjonat fotografii

Równolegle rozwijała się jego pasja do podróżowania i fotografii. W latach 2010–2012 nawiązał współpracę z wydawnictwem Bezdroża, dla którego przygotował przewodniki m.in. po Białorusi, Estonii, Dreźnie, Bratysławie, Kijowie czy Litwie.

Jednym z ważniejszych projektów był także przewodnik po Podlasiu, który skłonił autora do jeszcze głębszego zainteresowania się Białymstokiem i jego przestrzenią miejską.

Fotografia, początkowo dokumentująca podróże, z czasem stała się ważnym elementem jego pracy. Zdjęcia pokazujące miejskie przemiany i architekturę można było zobaczyć m.in. na wystawie „Pokochaj swoje osiedle”, o której pisaliśmy TUTAJ.

„Osiedlownik” – alternatywny przewodnik po białostockich blokowiskach

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów Andrzeja Kłopotowskiego jest „Osiedlownik”, czyli alternatywny przewodnik po białostockich blokowiskach.

Pomysł narodził się po wydaniu przewodnika po Podlasiu. Autor postanowił przyjrzeć się bliżej przestrzeni miasta, która często bywa pomijana w klasycznych przewodnikach. Dzięki stypendium artystycznemu prezydenta Białegostoku w 2019 roku powstały pierwsze rozdziały opisujące osiedla takie jak Piasta, Bema, Białostoczek czy Słoneczny Stok.

Projekt szybko zyskał popularność w internecie. Teksty czyta około tysiąca osób miesięcznie, a autor zaczął także organizować spacery miejskie po białostockich osiedlach, podczas których opowiada o historii blokowisk, architekturze i przemianach urbanistycznych miasta.

Do dziś w ramach „Osiedlownika” opisanych zostało 14 białostockich osiedli, a projekt wciąż się rozwija.

Czy studia techniczne się przydały?

Choć Andrzej Kłopotowski nie pracuje w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, wiedza zdobyta na Politechnice Białostockiej okazała się bardzo przydatna.

Dzięki znajomości zagadnień związanych z budownictwem i efektywnością energetyczną może krytycznie analizować modernizacje budynków czy inwestycje w przestrzeni miejskiej. Wiedza techniczna pomaga mu w pracy dziennikarskiej, zwłaszcza przy tematach dotyczących architektury i urbanistyki.

Sam podkreśla jednak, że studia to nie tylko nauka, ale też czas przyjaźni, podróży i doświadczeń, które często wpływają na późniejsze wybory zawodowe.

