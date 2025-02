Do 23 lutego trwają zapisy na Bal Inżyniera Politechniki Białostockiej

10 lutego, 2025

W Politechnice Białostockiej trwają obrony prac dyplomowych, a uzyskanie tytułu inżyniera będzie można świętować 1 marca podczas Balu Inżyniera.

To okazja do zabawy w gronie znajomych, ale to także szansa na ciekawe rozmowy i nawiązanie nowych kontaktów.

– Mamy osoby, które są naszymi honorowymi ambasadorami, złotymi absolwentami, osoby z niesamowitą historią i niesamowitą karierą zawodową i chcemy, żeby ci młodzi ludzie mieli taki networking, taką możliwość rozmów kuluarowych właśnie z tymi trochę bardziej doświadczonymi – mówi Mateusz Adaszczyk, kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej.

Pierwszeństwo zgłoszeń na Bal Inżyniera Politechniki Białostockiej mają osoby, które obronią swoją pracę dyplomową w tym semestrze zimowym. Zapisy są na stronie internetowej Biura Karier i Współpracy z Absolwentami do 23 lutego. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Mateuszem Adaszczykiem, kierownikiem Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej:

