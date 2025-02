Nie tylko sesją żyją studenci. W Politechnice Białostockiej trwają też obrony prac inżynierskich

4 lutego, 2025

Na białostockich uczelniach trwa nie tylko sesja zimowa, ale na wydziałach odbywają się też obrony prac dyplomowych. Dla studentów to niezwykle ważny moment w życiu, który w przypadku studentów Politechniki Białostockiej zakończy się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Zakończenie pierwszego stopnia studiów jest przepustką do ubiegania się na studia magisterskie, to też możliwość rozpoczęcia pracy zawodowej lub zmiany stanowiska na lepsze.

Zapytaliśmy dyplomantów z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku na czym się skupiali w swoich pracach inżynierskich oraz czy zamierzają kontynuować studiowanie.

– Tematem mojej pracy była analiza możliwości budowy lotniska regionalnego właśnie na Podlasiu i według mojej analizy da się to lotnisko wybudować. Myślę, żeby studiować dalej – mówi inż. Paulina Laszewska z kierunku gospodarka przestrzenna. – Moim tematem pracy był budynek użyteczności publicznej w układzie płytowo-słupowym. Projektowałam budynek sądu i na pewno było to wymagające i niełatwe. Chciałbym jeszcze skończyć studia magisterskie, ale już pracuję w branży w biurze projektowym – mówi inż. Dawid Ciekoński z budownictwa. – Zajmowałam się badaniem wpływu pestycydów na linię komórkową. Mogliśmy zbadać wpływ cyprodinilu, czyli pestycydu, który jest ogólnie bardzo często wykorzystywany w rolnictwie do ochrony roślin przeciw chorobom grzybiczym. Kierunek biotechnologia jak najbardziej daje nam bardzo dużo umiejętności przede wszystkim pracy w laboratorium, ale nie kończę jeszcze na inżynierze, wybieram się na magisterkę – tłumaczy inż. Gabriela Sitko, absolwenta kierunku biotechnologia.

Obrana trwa około 30 minut i w tym czasie dyplomant prezentuje efekty swojej pracy inżynierskiej, następnie jest dyskusja i pytania ze strony komisji dotyczące samej pracy, jak też losowanie pytań z całego toku studiów. (hk)

Relacja Hanny Kość:

