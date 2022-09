Dni Patrona Miasta. Utrudnienia w ruchu

Wrzesień 27, 2022

Fot: ks. Konrad Węcławski / Archidiecezja Białostocka Fot: ks. Konrad Węcławski / Archidiecezja Białostocka

Jak co roku, dziś wieczorem (27.09) ruszy procesja z relikwiami błogosławionego księdza Sopoćki. Między 19:00 a 20:15 można zatem spodziewać się utrudnień w ruchu.

Zamknięte zostaną poniższe ulice:

– Radzymińska (na odcinku od Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do al. 1000-lecia Państwa Polskiego),

– al. 1000-lecia Państwa Polskiego (jezdnia zgodna z kierunkiem procesji na odcinku od ul. Radzymińskiej do Ronda św. Faustyny Kowalskiej),

– Rondo św. Faustyny Kowalskiej (zjazd do ul. Jurowieckiej),

– Jurowiecka (jezdnia zgodna z kierunkiem procesji do ul. Sienkiewicza),

– H. Sienkiewicza (na odcinku od ul. Jurowieckiej do Rynku Kościuszki),

– Rynek Kościuszki.

Zmianie ulegną też trasy linii autobusowych:

• autobusy linii 15 w wariancie do 1000-L.PP/BITWY BIAŁOSTOCKIEJ będą kursować ulicami:

[…] Sitarska – Radzymińska – Zagumienna – Sokólska – Kombatantów – Bitwy Białostockiej – 1000-lecia Państwa Polskiego – Sokólska – Zagumienna i dalej stałą trasą;

• autobusy linii 20 w kierunku Leśnej Doliny będą kursować ulicami:

ANDERSA / ELEKTROCIEPŁOWNIA – Bitwy Białostockiej – 1000-lecia Państwa Polskiego – Sokólska – Zagumienna – Radzymińska – Sitarska – Bohaterów Getta – Częstochowska – Grochowa – Kalinowskiego – Sosnowskiego i dalej stałą trasą;

• autobusy linii 26 w kierunku Kleosina będą kursować ulicami:

[…] Jurowiecka – 1000-lecia Państwa Polskiego – Sokólska – Zagumienna – Radzymińska – Sitarska – Bohaterów Getta – Częstochowska – Grochowa – Kalinowskiego – Plac NZS i dalej stałą trasą;

• autobusy linii 102 w kierunku ul. Pałacowej będą kursować ulicami:

[…] Gen. Władysława Andersa – Bitwy Białostockiej – 1000-lecia Państwa Polskiego – Sokólska – Zagumienna – Radzymińska – Sitarska – Bohaterów Getta – al. Piłsudskiego – PIŁSUDSKIEGO / PAŁACOWA.

W czasie przejścia procesji przez Rondo Św. Faustyny Kowalskiej oraz przez ulicę Sienkiewicza ruch autobusów jadących w kierunku skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza będzie czasowo wstrzymany. Wydarzenie jest częścią obchodów Dni Patronalnych Miasta. (uk)