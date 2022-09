Białystok. Dni Patronalne Miasta

Wrzesień 22, 2022

źródło: UM Białystok

Białystok po raz siódmy będzie świętował Dni Patronalne Miasta – w tym roku od 24 do 28 września. Podczas obchodów odbędą się msze, procesja, konferencja naukowa, wystawa fotograficzna i gala wręczenia „Michałów 2022”.

Błogosławiony ks. Michał Sopoćko został patronem Białegostoku 15 lutego 2016 r. Święto patrona Białystok obchodzi 28 września, w rocznicę beatyfikacji ks. Sopoćki (w 2008 roku). Wrzesień jest miesiącem obchodów Dni Patronalnych, które już na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń kulturalnych i religijnych w mieście.

Tegoroczne Dni Patronalne rozpoczną się w sobotę (24 września) od konferencji naukowej „Rodzina w myśl bł. ks. Michała Sopoćki” w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, o godz. 10.00. Odbędzie się także promocja reprintu pracy doktorskiej ks. Sopoćki z 1926 roku. W niedzielę (25 września) w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zostanie zainaugurowana wystawa fotograficzna związana z postacią księdza.

We wtorek (27 września) zostanie odprawiona msza w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, po niej o godz. 19.00 wyruszy procesja z relikwiami bł. ks. Michała Sopoćki. Procesja przejdzie ul. 1000-lecia Państwa Polskiego do Ronda św. Faustyny Kowalskiej, następnie przez ul. Jurowiecką, skrzyżowanie Sienkiewicza/Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza i Rynek Kościuszki do Archikatedry Białostockiej. – O godz. 20.00 rozpocznie się czuwanie – informuje Teresa Margańska, rzecznik Archidiecezji Białostockiej.

Natomiast w środę (28 września) o godz. 15.00 na ulicach i skrzyżowaniach miasta odbędzie się Koronka do Miłosierdzia Bożego. A o godz. 16.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej rozpocznie się gala wręczenia nagrody „Michały 2022”. – W tym roku zostaną uhonorowane osoby i instytucję, które pełnią uczynki miłosierdzia w codziennym życiu – dodaje Teresa Margańska.



Także w środę, w godz. 6.00-18.00 w Archikatedrze Białostockiej będą wystawione relikwie księdza, a o godz. 18.00 odbędzie się msza w katedrze w intencji mieszkańców Białegostoku.

Natomiast od 24 września na Rynku Kościuszki rozpocznie się towarzyszący Dniom Patronalnym Jarmark Jesienny, który potrwa do 2 października. Swojskie smakołyki, lokalne rękodzieło i nie tylko – Jarmark Jesienny (at)