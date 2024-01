„Czy pamiętasz ten Białystok?” – białostoczanie mogą udostępnić archiwalne nagrania VHS

8 stycznia, 2024

Cezary Chwicewski/Fot. A. Topczewska Cezary Chwicewski/Fot. A. Topczewska

Prywatki, wydarzenia kulturalne, domowa codzienność czy miejskie życie uchwycone kamerą choćby zza szyby auta. Lata 80., 90., początek lat dwutysięcznych – powstaje dokument o Białymstoku będący kompilacją domowych nagrań VHS. To kolejny projekt Cezarego Chwicewskiego, białostockiego twórcy. Białostoczanie mogą podzilić swoimi archiwami.

Do filmowego “wehikułu czasu” i wspólną podróż do przeszłości Cezary Chwicewski zaprasza wszystkich białostoczan. – Pod patronatem Miasta Białystok tworzę film dokumentalny ukazujący Białystok lat 80., 90., początku lat 2000. Dawny obraz miasta ukazany oczami jego mieszkańców – zapowiada twórca.

Projekt Chwicewskiego ma być nie tylko efektem jego indywidualnej kreacji, ale szczególnym, wspólnym dziełem mieszkańców miasta. – Zachęcam do podzielenia się swoimi domowymi archiwami VHS. Dawny Białystok, jego nieistniejąca często infrastruktura i architektura, uliczna moda, szyldy sklepów, spotkania towarzyskie, uchwycone anegdoty, rozmowy, wydarzenia, koncerty – mówi Cezary Chwicewski.

Projekt powstaje w ramach Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku. Premierę filmu zaplanowano w lutym 2024 roku. W sprawie przekazania kaset wideo i materiałów należy kontaktować się mailowo na adres czypamietasztenbialystok@gmail.com oraz pod numerem telefonu 694 608 668.

Cezary Chwicewski zadebiutował w 2011 roku filmem “ Takie coś jest możliwe tylko w Białymstoku” . Do tej pory stworzył kilkadziesiąt filmów dokumentalnych i reklamowych, angażując w nich takie nazwiska jak Krystyna Czubówna, Tomasz Knapik, prof. Jan Miodek czy Ewa Kasprzyk. W 2017 roku Cezary Chwicewski otrzymał tytuł Osobowość Roku w kategorii Kultura. Podlasie jest często punktem odniesienia w twórczości Chwicewskiego.

To także mural z Babcią Eugenią – wizerunek bohaterki akcji “ Wyślij Pocztówkę do Babci” zainicjowanej m.in. przez Chwicewskiego w ramach Up to Date Festival oraz nowy, przyjazny dzieciom front Dziecięcego Szpitala Klinicznego, czy projekt “Nasze Podlasie”. (red.)

Z Cezarym Chwicewskim o powstawaniu filmu „Czy pamietasz ten Białystok?” rozmawia Aneta Topczewska: