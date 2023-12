„Czy pamiętasz ten Białystok?” powstaje dokumentalny film na podstawie archiwalnych nagrań VHS białostoczan

13 grudnia, 2023

Prywatki, wydarzenia kulturalne, domowa codzienność czy miejskie życie uchwycone kamerą choćby zza szyby auta. Lata 80., 90., początek lat dwutysięcznych – powstaje dokument o Białymstoku będący kompilacją domowych nagrań VHS. To kolejny projekt Cezarego Chwicewskiego, białostockiego twórcy. Białostoczanie mogą podzilić swoimi archiwami.

Do filmowego “wehikułu czasu” i wspólną podróż do przeszłości Cezary Chwicewski zaprasza wszystkich białostoczan. – Pod patronatem Miasta Białystok tworzę film dokumentalny ukazujący Białystok lat 80., 90., początku lat 2000. Dawny obraz miasta ukazany oczami jego mieszkańców – zapowiada twórca.

Projekt Chwicewskiego ma być nie tylko efektem jego indywidualnej kreacji, ale szczególnym, wspólnym dziełem mieszkańców miasta. – Chcę zachęcić ludzi do podzielenia się swoimi domowymi archiwami VHS. Dawny Białystok, jego nieistniejąca często infrastruktura i architektura, uliczna moda, szyldy sklepów, spotkania towarzyskie, uchwycone anegdoty, rozmowy, wydarzenia, koncerty – mówi artysta.

Sam Chwicewski, znany także jako DJ Czarek, od lat związany z białostocką sceną undergroundową, szczególnie wyróżnia artystyczne oblicza dawnego Białegostoku. – Lata 90. to rozkwit białostockiej kultury, wielu zespołów, artystycznych formacji skupionych wokół miejsc, których już nie ma. Kluby przy ul. Białówny, Pięknej, Ryskiej – te kultowe niegdyś miejsca przyciągały do siebie ludzi o podobnych wartościach. Lokale dawnego Białegostoku nie były tylko miejscami do wypicia piwa i przekrzykiwania się przez gwar, żeby porozmawiać. W obecnych czasach trudno jest zaobserwować podobne zjawisko – nie ma już subkultur. Nie ma już takiej integracji wokół wspólnych idei. Takiego Białegostoku już nie ma – przekonuje Cezary.

Chwicewski zauważa jednocześnie, że okres przedświąteczny jest idealnym momentem na odszukanie domowych kaset. I deklaruje: – Udostępnienie artyście kaset wideo to przede wszystkim współtworzenie tego wyjątkowego projektu, ale także wymierna korzyść: Wykorzystane w filmie nagrania zostaną zwrócone zarówno w oryginalnej, jak też zdigitalizowanej formie.

Projekt powstaje w ramach Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku. Premierę filmu zaplanowano w lutym 2024 roku. W sprawie przekazania kaset wideo i materiałów należy kontaktować się mailowo na adres czypamietasztenbialystok@gmail.com oraz pod numerem telefonu 694 608 668.

Cezary Chwicewski zadebiutował w 2011 roku filmem “ Takie coś jest możliwe tylko w Białymstoku” . Do tej pory stworzył kilkadziesiąt filmów dokumentalnych i reklamowych, angażując w nich takie nazwiska jak Krystyna Czubówna, Tomasz Knapik, prof. Jan Miodek czy Ewa Kasprzyk. W 2017 roku Cezary Chwicewski otrzymał tytuł Osobowość Roku w kategorii Kultura. Podlasie jest często punktem odniesienia w twórczości Chwicewskiego.

To także mural z Babcią Eugenią – wizerunek bohaterki akcji “ Wyślij Pocztówkę do Babci” zainicjowanej m.in. przez Chwicewskiego w ramach Up to Date Festival oraz nowy, przyjazny dzieciom front Dziecięcego Szpitala Klinicznego, czy projekt “Nasze Podlasie”. (red.)