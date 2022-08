Trwają zawody Formula Student. Sukcesy CMS-08 i zespołu Cerber Motorsport

Sierpień 1, 2022

źródło: Cerber Motorsport źródło: Cerber Motorsport

Najpierw były sukcesy we Włoszech, potem w Czechach, Austrii, przed nimi zawody na Węgrzech i na torze w Niemczech. Bolid CMS-08 i zespół Cerber Motorsport z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej bierze udział w serii zawodów Formula Student. Na kilka dni zjechali do Białegostoku i tu przygotowują się do kolejnych startów.

8 lipca Politechnika Białostocka zaprezentowała nowy bolid klasy Formuła Student – CMS-08 zespołu Cerber Motorsport, a już 13 lipca ekipa startowała w pierwszych zawodach Formula Student.

W sezonie 2022 zespół studentów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej startuje w 5 seriach zawodów:

Formula SAE Italy,

Formula Student Czech Republic,

Formula Studetn Austria,

Formula Student EAST,

Formula Student Germany.

Na zawodach Formula SAE Italy bolid CMS-08 zajął 2. miejsce w konkurencji Engineering Design Event Politechnika Białostocka. Bolid CMS-08 z wygraną oraz 5. miejsce w kwalifikacji generalnej podczas Formula SAE Italy i podwójne 4. miejsce w konkurencjach dynamicznych. Politechnika Białostocka. Bolid CMS-08 zajął 5. miejsce podczas Formula SAE Italy.

– Działo się bardzo dużo już od pierwszego dnia. A w ściganiu się na torze czujemy się najmocniej – wspomina zawody we Włoszech Michał Gleba, koordynator zespołu Cerber Motorsport.

Natomiast Cerber Motorsport ze swoim bolidem CMS-08 znaleźli się na podium na zawodach Formula Student Czech Republic. Zespół studentów z Politechniki Białostockiej zdobył 1. miejsce w konkurencji Acceleration oraz 3. miejsca w Endurance. Sukces zespołu Cerber Motorsport i bolidu CMS-08 na zawodach w Czechach

– Tam w kilku konkurencjach udało się nam uplasować w czołowej dziesiątce i piątce. Była też pierwsza wygrana – konkurencja na przyspieszenie – mówi Patryk Siekaniec, koordynator techniczny zespołu Cerber Motorsport i ocenia zawody w Czechach na udane.

W Austrii tez nie zabrakło sukcesów. – Ze względu na prestiż i konkurencje, z którymi musieliśmy się mierzyć, stawiliśmy czoła. 6. miejsce w klasyfikacji generalnej i 5. miejsce w konkurencji Endurance, czyli tej najważniejszej, najbardziej punktowanej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników – przyznaje Michał Gleba.

Jego zdaniem auto spisuje się świetnie, jest niezawodne, ma duży potencjał w walce o miejsca podium. – Chcemy je teraz udoskonalić, by osiągnąć jeszcze więcej na kolejnych zawodach – dodaje Michał Gleba.

A kolejne zmagania to Formula Student EAST na Węgrzech, a potem Formula Student Germany w Niemczech – wylicza Patryk Siekaniec. Ekipa wyjeżdża już w sobotę, 6 lipca. – Do tego czasu planujemy potestować auto tu na torze w Białymstoku, kilka rzeczy chcemy zmienić, kilka udoskonalić – zdradzają koordynatorzy zespołu Cerber Motorsport.

I zapowiadają: – Kończymy 21 sierpnia, to ostatni dzień zawodów, w Polsce będziemy na przełomie 22/23 sierpnia. (at)

Jak podróżuje ekipa, a jak boilid, w całości, czy w częściach, na lawecie, a może autokarem? Jak wyglądają zawody? Czy jest czas na zwiedzanie europejskich krajów? O tym opowiadają Michał Gleba, koordynator zespołu Cerber Motor Sport i Patryk Siekaniec, koordynator techniczny zespołu.

Rozmawiała Aneta Topczewska: