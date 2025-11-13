Biznes od zera: Najpierw klient, potem biznes

13 listopada, 2025

Skąd wiadomo, że pomysł na firmę naprawdę ma sens? W kolejnej audycji z cyklu „Biznes od zera” na antenie Radia AKADERA odpowiada mgr inż. Sandra Snarska, doktorantka z Katedry Marketingu i Turystyki Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

– Biznes nie zaczyna się od produktu. Biznes zaczyna się od człowieka i jego potrzeby – podkreśla ekspertka. Zanim więc powstanie logo, strona internetowa czy aplikacja, warto sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście potrzebuje tego, co chcemy zaoferować.

Posłuchaj audycji Biznes od zera: Pomysł czy klient?

Sandra Snarska pokazuje, że wielkie pomysły często rodzą się z prostych obserwacji – jak w przypadku Booksy, Airbnb czy Ubera. Wszystkie te firmy zaczynały od rozwiązania drobnych problemów, które dotyczyły wielu ludzi.

– Zanim wydasz pieniądze na rozwój pomysłu, porozmawiaj z dziesięcioma osobami, które mogłyby być twoimi klientami. Zapytaj, co ich boli i co byłoby dla nich warte zapłaty. To najprostszy test pomysłu na startup – radzi. (AJ)

