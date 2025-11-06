Home Wiadomości Biznes od zera – nowy cykl Radia AKADERA o tym, jak zamienić pomysł w sukces

Wiadomości

6 listopada, 2025

Biznes od zera – nowy cykl Radia AKADERA o tym, jak zamienić pomysł w sukces

Młody mężczyzna w czarnej koszulce stoi przy ścianie i wskazuje na rysunek symbolizujący start-up — rakietę oraz schemat z wykresami, ikonami pieniędzy, zębatkami i planem działania. Na dole grafiki widnieje napis: „Biznes od zera z Radiem AKADERA”. Audycja „Biznes od zera” jest emitowana w każdy czwartek o 10:15 na antenie Radia AKADERA
Jak przejść od dobrego pomysłu do dobrze prosperującej firmy? Jak uniknąć błędów, które najczęściej popełniają początkujący przedsiębiorcy? Odpowiedzi na te pytania przynosi nowy cykl Radia AKADERA – „Biznes od zera”, przygotowywany wspólnie z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

To krótkie, kilkuminutowe felietony eksperckie, w których naukowcy tłumaczą w przystępny sposób, jak stawiać pierwsze kroki w biznesie. Każdy odcinek to inna perspektywa – od psychologii przedsiębiorczości, przez budowanie zespołu i zarządzanie ryzykiem, aż po marketing i finansowanie start-upu.

Posłuchaj audycji „Przedsiębiorczość: cecha czy umiejętność” z cyklu „Biznes od zera w Radiu AKADERA”.

 

Cykl inauguruje prof. dr hab. Joanna Moczydłowska, ekspertka w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim i psychologii organizacji. W audycji pt. „Przedsiębiorczość – cecha czy umiejętność?” wyjaśnia, że choć pewne cechy osobowości, takie jak odwaga, odporność na stres czy otwartość na zmiany, mogą sprzyjać sukcesowi w biznesie, to równie ważne są wiedza i praktyczne umiejętności, których można się nauczyć.

Przedsiębiorczość to wypadkowa predyspozycji wrodzonych i nabytych. Każdy może ją rozwijać, jeśli tylko chce i wie, jak to robić – podkreśla profesor Moczydłowska.

W kolejnych odcinkach eksperci Wydziału Inżynierii Zarządzania będą mówić m.in. o tym:

  • jak testować pomysł na start-up,

  • jak zbudować skuteczny zespół,

  • jak radzić sobie z porażką w biznesie,

  • jak planować strategię marketingową,

  • jak rozwijać firmę w oparciu o innowacje i dane.

Cykl „Biznes od zera” ma inspirować studentów i młodych przedsiębiorców do działania oraz pokazywać, że nauka i praktyka biznesu mogą iść w parze. To także przestrzeń, w której naukowcy Politechniki Białostockiej dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w prosty, żywy sposób – bliski codziennym wyzwaniom początkujących firm.

Audycja „Biznes od zera” jest emitowana w każdy czwartek o 10:15 na antenie Radia AKADERA.

(AJ)

Najnowsze wiadomości
Białystok tworzy centra ewaku ... więcej
Akcja „Dzieciństwo bez ... więcej
Wieczorem Jagiellonia Białyst ... więcej
ulotki promujące jesień z bluesem 2025
40. „Jesień z Bluesem” w ... więcej
Skradziona w Finlandii naczepa, zabezpieczona w Budzisku
Odzyskana naczepa warta 160 ty ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.