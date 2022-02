Białystok. Trwa zbiórka darów do transportu z pomocą do Lwowa

Do CAS można przyjść o każdej porze dnia i nocy. Zbierane są nowe koce, śpiwory, środki opatrunkowe i medyczne oraz żywność długoterminowa. Szczegółowa lista najbardziej potrzebnych produktów znajduje się na stronie cas.bialystok.pl.

– Zmuszeni do szukania bezpieczeństwa w schronach lwowianie nie mają często najpotrzebniejszych rzeczy dla siebie i swoich dzieci. Zwracamy się do mieszkańców Białegostoku z prośbą, aby pomogli nam zebrać jak najwięcej darów, które natychmiast pojadą do Lwowa. Im szybciej je zgromadzimy, tym szybciej transport wyruszy – apeluje zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Białostoczanie zaangażowali się w pomoc i już przynoszą najróżniejsze artykuły. Teraz liczy się czas, bo mieszkańcy Lwowa proszą i czekają na pilną pomoc.

Od przyszłego tygodnia dary będą zbierane także we wszystkich budynkach Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz we wszystkich szkołach podstawowych i średnich. (at)

