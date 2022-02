Solidarni z Ukrainą. Pomaga Białystok, organizacje pozarządowe, mieszkańcy

ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA:

CUKIER

KASZE

MAKARONY

MĄKI

KAWA

WODA

HERBATA

KONSERWY MIĘSNE I RYBNE

OLEJE

ZUPKI I DANIA EKSPRESOWE DO ZALEWANIA WRZĄTKIEM

KONSERWY/PUSZKI/SŁOIKI Z GOTOWYMI DANIAMI TYPU BIGOS, FASOLKA PO BRETOŃSKU

SOSY DO MAKARONÓW I KASZ

BATONY ENERGETYCZNE/CZEKOLADY

KISIELE/BUDYNIE W STYLU GORĄCY KUBEK

ŚRODKI PIELĘGNACYJNE/ HIGIENICZNO-CHEMICZNE:

SZAMPONY

ŻELE I MYDŁA

PAPIER TOALETOWY

ŚRODKI PIORĄCE

PODPASKI

CHUSTECZKI NAWILŻONE DEZYNFEKCYJNE

MASECZKI I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

KOSMETYKI DLA DZIECI

PIELUCHY

KOSMETYKI DO CIAŁA DO MYCIA

BUTELKI DLA DZIECI

NOWE ZABAWKI DLA MAŁYCH DZIECI

CHUSTECZKI NAWILŻONE

ŻYWNOŚĆ DLA DZIECI

KASZKI

MLEKO

SOCZKI

DANIA GOTOWE SŁOICZKOWE

CHRUPKI DO MLEKA

DARY RZECZOWE PIERWSZEJ POTRZEBY:

KOMPLETY POŚCIELI

RĘCZNIKI NOWE

NOWA BIELIZNA DAMSKA I DZIECIĘCA

ŚRODKI OPATRUNKOWE I MEDYCZNE

GAZY, GAZY JAŁOWE

BANDAŻE, BANDAŻE ELASTYCZNE

PLASTRY Z OPATRUNKIEM

WODA UTLENIONA

LEKI PRZECIWBÓLOWE I PRZECIWGORĄCZKOWE W TABLETKACH, CZOPKACH I SYROPACH

WĘGIEL

WITAMINA D,C, CYNK

TABLETKI DO SSANIA OD BÓLU GARDŁA

SPRAY DO NOSA OD KATARU

MAŚĆ BEPANTEN, ALTACET, FASTUM, TRIBIOTYK

RYWANOL

