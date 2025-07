Białystok poznany na piechotę. Letnie spacery z PTTK odkrywają nieznane historie miasta

22 lipca, 2025

Katarzyna Pierwienis z PTTK prezentuje wakacyjny harmonogram spacerów tematycznych po Białymstoku, fot. A. Jakuć Katarzyna Pierwienis z PTTK prezentuje wakacyjny harmonogram spacerów tematycznych po Białymstoku, fot. A. Jakuć

Zamiast szukać atrakcji poza miastem – ruszcie w drogę po własnym podwórku. Taką propozycję dla mieszkańców i turystów przygotował Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku. W lipcu i sierpniu odbywają się bezpłatne spacery tematyczne po mieście. Każdy z nich to inna opowieść – o ludziach, miejscach i wydarzeniach, które tworzą wielowarstwową tożsamość Białegostoku.

– Nasze spacery to nie wykład – to spotkanie z historią opowiedzianą przez przestrzeń – mówiła w audycji „Białystok – miasto młodych” Katarzyna Pierwienis, dyrektorka Biura Regionalnego PTTK i licencjonowana przewodniczka. – Pokazujemy nie tylko to, co widać, ale przede wszystkim to, czego nie widać na pierwszy rzut oka.

W ramach wakacyjnej akcji „Lato w Białymstoku” przygotowano osiem tematycznych tras. Do tej pory uczestnicy mogli m.in. poznać codzienność białostockiego getta, prześledzić dzieje ulicy Lipowej czy przypomnieć sobie dramatyczne wydarzenia Czarnego Piątku z 1941 roku.

Najbliższy spacer – „Spacer z Kawelinem” – odbędzie się 26 lipca. Uczestnicy spotkają się o 10:00 przy Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Legionowej 2. W kolejnych tygodniach będzie można odkrywać m.in. tajemnice Parku Centralnego, opowieści z międzywojennego Białegostoku czy literacką trasę „Ogrody Franciszka Karpińskiego”.

– Zależy nam, żeby te spacery były dostępne dla każdego. Nie trzeba się zapisywać, nie trzeba mieć żadnego przygotowania. Wystarczą wygodne buty i chęć poznawania miasta – podkreśliła Katarzyna Pierwienis.

Spacery prowadzą doświadczeni przewodnicy PTTK. Jak mówi gość audycji, najważniejsze jest nie tylko przekazywanie faktów, ale budowanie relacji i wrażliwości na lokalną historię.

– Chodzą z nami i osoby starsze, i młodzi ludzie, i dzieci. To jest piękne – bo pokazuje, że miasto może łączyć pokolenia – dodała.

Udział w spacerach jest bezpłatny, a finansowany ze środków Miasta Białystok. Szczegółowy harmonogram i miejsca zbiórek dostępne są na stronie internetowej i profilach społecznościowych białostockiego PTTK.

Posłuchaj o spacerach wakacyjnych w audycji „Białystok miasto młodych”.

