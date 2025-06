Łąki, pszczoły i zielone przystanki. Białystok stawia na ekologię. „To nie tylko ładne, ale też praktyczne”

24 czerwca, 2025

Monika Kordiukiewicz – zastępczyni dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku, fot. Adam Jakuć Monika Kordiukiewicz – zastępczyni dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku, fot. Adam Jakuć

Czy zielona przestrzeń w mieście może nie tylko cieszyć oko, ale też wspierać klimat i edukację? W Białymstoku to już się dzieje. W najnowszej audycji „Białystok – miasto młodych” Monika Kordiukiewicz z Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska opowiedziała o ekologicznych projektach, które zmieniają krajobraz miasta.

Wśród działań, które przyciągają uwagę – nie tylko zapylaczy – są miejskie łąki kwietne. – Zasialiśmy ponad siedem hektarów łąk w różnych częściach Białegostoku. Widzimy, że mieszkańcy się do nich przekonują. To nie tylko ładne, ale też praktyczne – pomaga zatrzymać wodę, obniża temperaturę i sprzyja bioróżnorodności – wyjaśniała Monika Kordiukiewicz.

Jednym z najciekawszych projektów są także pasieki – nie tylko te tradycyjne. – Mamy miejską pasiekę przy ul. Augustowskiej, ale też pasiekę leśną z bartnymi kłodami w Lesie Zwierzynieckim. Chodzi o to, by przypominać, że bez pszczół nie ma życia – zaznaczyła.

Białystok inwestuje również w małe formy zieleni – kieszonkowe parki, które pojawiają się w gęsto zabudowanych dzielnicach, oraz zielone przystanki, pokryte roślinnością. – Takie przystanki produkują tlen, zatrzymują wodę i tworzą przyjazny mikroklimat. A przy okazji pokazują, że zieleń może być funkcjonalna – mówiła Kordiukiewicz.

Zielony Białystok to nie tylko hasło – to konkretne zmiany, które można zobaczyć na własne oczy. Jak podkreślono w audycji, te działania mają również walor edukacyjny i zachęcają młodych mieszkańców miasta do zaangażowania się w jego rozwój. (AJ)