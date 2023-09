Białystok Biega po raz 13!

5 września, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Przed nami wrześniowy weekend biegowy. Po raz 13. biegacze opanują miasto. Kolejna edycja sportowego wydarzenia organizowanego przez Fundację Białystok Biega 9 i 10 września.

To organizowany od 2011 roku najstarszy bieg uliczny Fundacji Białystok Biega na dystansach 5 km (Nocna Piątka) i 10 km (Szybka Dycha).

Łukasz Grodzki z Białegostoku przebiegł już 12 maratonów, 9 półmaratonów i kilka ultramaratonów. W imprezie Białystok Biega stratuje po raz kolejny. Pobiegnie na trasie Szybkiej Dychy. – Wystartuje kilkuset zawodników nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Trasa jest bardzo ciekawa, bo prowadzi przez centrum miasta – mówi Łukasz Grodzki.

W sobotę 9 września w dzień pobiegną najmłodsi – Moltani Kids Run to dystanse od 100 m do 1 km specjalnie przygotowane dla dzieci. W nocy biegacze pojawią się na trasie Nocnej Piątki, a w niedzielę rano wystartują na dystansie 10 kilometrów. (at)

Z Łukaszem Grodzkim o stracie w 13. Białystok Biega rozmawiała Aneta Topczewska: