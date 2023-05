Białystok. 20 placówek zaprasza na Noc Muzeów 2023

11 maja, 2023

Konferencja Noc Muzeów/Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok Konferencja Noc Muzeów/Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Spacery, pokazy, prelekcje, zwiedzanie – 20 placówek w Białymstoku włącza się w tegoroczną Noc Muzeów, 13 maja.

Noc Muzeów co roku przyciąga do białostockich muzeów, galerii i innych instytucji tłumy mieszkańców Białegostoku. Na Noc Muzeów zapraszają m.in. Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Pamięci Sybiru, Białostocki Teatr Lalek, Białostocki Ośrodek Kultury, Centrum Historii Politechniki Białostockiej, Galeria im. Sleńdzińskich i Galeria Arsenał. Tegoroczną nowością są propozycje przygotowane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Białymstoku oraz NOT w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych. Na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy – warto zapoznać się z programem atrakcji.

– W tym roku nie zabraknie interesujących wydarzeń i atrakcji. Warto z nich skorzystać i spędzić sobotę aktywnie – zachęca prezydent Tadeusz Truskolaski.

W Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych odbędą się działania pod hasłem „Wkład geodetów w odbudowę kraju na przestrzeni ostatnich 100 lat” (zwiedzanie wystawy, projekcja filmu oraz gra terenowa). Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych można wybrać się na nocne zwiedzanie spalarni. A muzułmańska gmina wyznaniowa zaoferuje m.in. zwiedzanie meczetu, warsztaty tańca oraz pokaz parzenia kawy i herbaty.

Zwiedzanie Pałacyku Gościnnego przy ul. J. Kilińskiego z przewodnikiem będzie możliwe w godz. 18.00-22.00. Wejścia będą odbywały się co pół godziny.

Uniwersytet Medyczny tradycyjnie zaprasza zainteresowanych m.in. na opowieści o historii Pałacu Branickich, zwiedzanie dawnego apartamentu królewskiego czy koncerty Białostockiego Stowarzyszenia Artystycznego Pro Musica oraz Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone.

Na fanów pociągów czeka Muzeum Kolejnictwa, które przygotowało atrakcje związane z tematyką kolejową, np. przejazdy na symulatorze pociągu pasażerskiego. Można wybrać się także na wieżę kościoła pw. św. Rocha przy ul. ks. A. Abramowicza, aby obejrzeć panoramę naszego miasta nocą.

W Noc Muzeów można też zwiedzić piwnice Pałacu Branickich oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji. Ponadto – tradycyjnie już – będzie możliwość zobaczenia XVIII-wiecznego zegara w bramie pałacowej.

Na chętnych czekają także atrakcje przygotowane przez miejskie placówki kultury. Tego wieczoru można wybrać się do teatru przy ul. K. Kalinowskiego i zwiedzić wraz z pracownikami pracowni plastycznej BTL Piwnicę Lalek, obejrzeć wystawy w CLZ. Bogatą ofertę dla dzieci w różnym wieku przygotował BOK/CLZ – gry, zabawy, działania z klockami Lego przy ul. Warszawskiej 19.

Projekcję upamiętniającą 160. rocznicę Powstania Styczniowego oraz pokazy grup rekonstrukcji historycznej zaprezentuje Muzeum Pamięci Sybiru. – To będzie już druga noc w Muzeum Pamięci Sybiru. Przygotowaliśmy szczególne atrakcje, a motywem przewodnim jest uczczenie 160. rocznicy powstania styczniowego – mówi Piotr Popławski z muzeum.

Z kolei miłośników militariów powinna zainteresować oferta Muzeum Wojska. Na białostoczan przy ul. J. Kilińskiego będzie czekała wystawa sprzętu wojskowego 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i pokazy grupy rekonstrukcyjnej oraz spacer historyczny „Szlakiem białostockich wodociągów”. Będzie też możliwość zwiedzania Parku Militarnego przy ul. Węglowej – mówi dyrektor Robert Sadowski. Park Militarny na Węglówce ma nowy eksponat – to rosyjska samobieżna haubicoarmata

Noc Muzeów zaprasza także Centrum Historii Politechniki Białostockiej . W tym roku będzie można nie tylko zapoznać się z historią Politechniki Białostockiej , ale też zajrzeć do pracowni artysty-rzeźbiarza. W Centrum Historii zgromadzone zostały prace, szkice i narzędzia prof. Jerzego Grygorczuka, artysty i długoletniego pracownika Politechniki Białostockiej. To wszystko składa się na wystawę czasową „Pracownia rzeźbiarska – studio form prof. Jerzego Grygorczuka”. „Pracownia rzeźbiarska – studio form prof. Jerzego Grygorczuka”. Nowa wystawa w Centrum Historii PB

Noc Muzeów w Centrum Historycznym PB potrwa od godz. 19 do 22, a zasady dostępu są niezmienne: prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne – mówi dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, dyrektor Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego.

Szczegółowy program Nocy Muzeów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych placówek. (at)