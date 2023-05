„Pracownia rzeźbiarska – studio form prof. Jerzego Grygorczuka”. Nowa wystawa w Centrum Historii PB

5 maja, 2023

Znane wszystkim białostoczanom Pomnik Obrońców Białegostoku, płaskorzeźba „Polifonia” na fasadzie Filharmonii przy Podleśnej, carskie wrota w cerkwi Hagii Sophii przy ul. Trawiastej, czy Bazyliszek na ul. Warszawskiej to dzieła prof. Jerzego Grygorczuka, białostockiego rzeźbiarza związanego z Politechniką Białostocką. Postaci profesora poświęcona jest nowa wystawa czasowa przygotowana przez Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego.

Na wystawie widz przeniesie się do miejsca ekskluzywnego i tajemniczego, czyli do „Pracowni rzeźbiarskiej – studio form prof. Jerzego Grygorczuka”. Ekspozycja jest unikalną prezentacją wybranych dzieł artysty, zdjęć oraz przedmiotów pochodzących z pracowni Mistrza. To wszystko w rocznicę śmierci Jerzego Grygorczuka.

Dr hab. sztuki Jerzy Grygorczuk, prof. PB zmarł 31 maja 2022 w wieku 78 lat. Był cenionym rzeźbiarzem i wykładowcą akademickim Politechniki Białostockiej. Urodził się w 1944 w Białymstoku i praktycznie całe życie związał ze stolicą Podlasia.

W latach 1972-75 był plastykiem Miasta Białystok, w latach 1975-77 plastykiem w Turystycznym Biurze Projektowym, w latach 1979-89 był doradcą artystycznym w PSP w Białymstoku. Od 2000 r. jako pracownik Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej kierował pracownią rzeźby w Katedrze Architektury Wnętrz, a od 2011 r. był w zespole dydaktycznym architektury krajobrazu na Wydziale Budownictwa PB. Wykształcił wielu studentów, chętnie dzieląc się z nimi swoją wrażliwością i umiejętnościami. Był promotorem i recenzentem licznych prac dyplomowych. Talentem plastycznym wspomagał także działania realizowane w Politechnice Białostockiej.

W Jego dorobku są liczne realizacje rzeźbiarskie i pomnikowe, konserwatorskie rewaloryzacje rzeźb oraz znaczna ilość prac sakralnych w kościołach na terenie całego kraju. Jest laureatem wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń. Obok rzeźb pomnikowych monumentalnych, artysta tworzył małe kameralne formy rzeźbiarskie w drewnie, kamieniu, metalach i tworzywach sztucznych, będące Jego osobistym komentarzem otaczającego go świata.

Wśród realizacji Jerzego Grygorczuka wymienić można: Pomnik Obrońców Białegostoku (1973), pomnik Orła Białego w Tykocinie (1982), płaskorzeźbę „Polifonia” na fasadzie Filharmonii przy Podleśnej, pomnik Marii Konopnickiej (1989) na terenie ZSO Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Konopnickiej, carskie wrota w białostockiej cerkwi Hagii Sophii przy ul. Trawiastej, pomnik Marszałka Piłsudskiego w Sokółce (1995), Krzyż Katyński w Parku Konstytucji 3 Maja, Bazyliszek na ul. Warszawskiej (2009) i Wiolonczelistka – jedna z najmłodszych prac przy ul. Kijowskiej.

Ekspozycja pt. „Pracownia rzeźbiarska – studio form prof. Jerzego Grygorczuka” zostanie otwarta 12 maja, o godz. 10:00. Zwiedzać ją będzie można do 31 października.

Noc Muzeów. 13 maja

Okazją do obejrzenia wystawy „Pracownia rzeźbiarska – studio form prof. Jerzego Grygorczuka” będzie także udział w tegorocznej Nocy Muzeów. Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego zaprasza 13 maja od godziny 19 do 22. Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego znajduje się na parterze Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45 C, s. 135. Jest dostępne dla zwiedzających od wtorku do piątku w godz. 9:00-14:00, po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail lub telefonicznym (85 746 91 36). Wstęp bezpłatny. (PB/at)

O wystawie „Pracownia rzeźbiarska – studio form prof. Jerzego Grygorczuka” opowiada dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, dyrektor Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego: