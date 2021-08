„Bezpieczny przejazd”- ogólnopolska akcja kolejarzy, także w Podlaskiem

Sierpień 27, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Kontrolują czy kierowcy nie ignorują znaku stop oraz czerwonego światła przed rogatkami. W całym kraju, również w Podlaskiem m.in. w Hajnówce, kolejarze prowadzą akcję pod hasłem: „Bezpieczny przejazd”.

W ten sposób chcą przypomnieć, że brawura i lekkomyślność nie są najlepszymi doradcami w czasie jazdy. Apel o przestrzeganie przepisów podczas przekraczania torów kierują również do pieszych i rowerzystów.

Polskie Koleje Państwowe we wszystkie wakacyjne piątki przeprowadzały dodatkową akcję na temat bezpieczeństwa, bo nieostrożność, pośpiech i brawura kierowców to przyczyna 99 proc. wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Niezatrzymywanie się przed znakiem stop, ignorowanie czerwonych świateł, wjeżdżanie pod opadające rogatki, czy też wjeżdżanie na przejazd bez możliwości zjazdu – to najczęstsze przyczyny tragedii – informuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ea)