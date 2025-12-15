BCO wykonuje pionierskie operacje robotyczne wątroby

15 grudnia, 2025

Białostockie Centrum Onkologii jako pierwszy ośrodek na Podlasiu przeprowadziło robotyczne operacje nowotworów wątroby. Zabiegi wykonano u dwojga pacjentów – chorego z rakiem wątrobowo-komórkowym rozwiniętym na tle zaawansowanej marskości wątroby oraz chorej z trzema przerzutami raka jelita grubego do wątroby. To kolejny krok w rozwoju chirurgii onkologicznej w regionie.

Jedna z operacji była szczególnie wymagająca technicznie. Guz przekraczał cztery centymetry, a zabieg wymagał usunięcia jednej czwartej wątroby, która już wcześniej była niewydolna. Jak podkreśla dr n. med. Kamil Safiejko, koordynator Oddziału Nowotworów Przewodu Pokarmowego Colorectal Cancer Unit w BCO, kluczowe było maksymalne oszczędzenie narządu przy zachowaniu radykalności onkologicznej.



– W takich przypadkach musimy bardzo dbać o to, żeby zaoszczędzić jak najwięcej miąższu wątroby. Dzięki robotowi mogliśmy uzyskać lepszą hemostazę, większą precyzję i bardzo dobrą wizualizację pola operacyjnego – wyjaśnia lekarz.

Drugą operowaną osobą była pacjentka z trzema przerzutami raka jelita grubego do wątroby. Zastosowanie systemu robotycznego pozwoliło na precyzyjne usunięcie zmian przy możliwie najmniejszym urazie operacyjnym. Dr n. med. Maciej Wasilczuk, chirurg BCO, podkreśla, że robot nie zastępuje lekarza, ale znacząco wspiera jego pracę .

– Robot sam nic nie zrobi, bez chirurga jest ślepy. To narzędzie, które pomaga operatorowi, ale przede wszystkim choremu – pacjenci mają mniejszy uraz operacyjny, szybciej wracają do domu, a sama operacja jest dokładniejsza – mówi dr Wasilczuk.

Lekarze zaznaczają, że są to zabiegi o charakterze pionierskim, obecnie nierefundowane, wykonywane u starannie wyselekcjonowanych pacjentów. Rozszerzenie zakresu chirurgii robotycznej o operacje wątroby to naturalny etap rozwoju BCO, które od 2024 roku wykonuje już robotyczne zabiegi raka jelita grubego, odbytnicy i żołądka.

– Zależy nam na kompleksowym zabezpieczeniu pacjenta – chirurgicznym, chemioterapeutycznym i radioterapeutycznym – tak, aby nie musiał szukać leczenia w odległych ośrodkach w kraju – podkreśla dr Safiejko.

Robotyka w Białostockim Centrum Onkologii obejmuje dziś także inne dziedziny onkologii. Zabiegi wykonują urolodzy – m.in. w leczeniu raka prostaty i nerki – oraz ginekolodzy, którzy rozpoczęli operacje nowotworów trzonu macicy. Drugi system robotyczny, zakupiony w ramach Krajowego Planu Odbudowy wraz z narzędziami do 400 zabiegów, kosztował ponad 15 milionów złotych. (red.)

