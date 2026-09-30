All You Need is… Radio. Włącz ciekawsze.

30 września, 2026

Jesienią Radio Akadera kończy 60 lat. To kawał historii – wystarczająco dużo, żeby pamiętać czasy, w których radio było jednym z najważniejszych okien na świat, i wystarczająco mało, żeby nadal mieć ochotę ten świat odkrywać.

Dlatego nie zamierzamy urządzać sobie muzeum. Zamiast tego robimy małą rewolucję.

Muzycznie będzie jeszcze szerzej. Przez ostatnie pół roku pracowaliśmy nad playlistą, żeby jeszcze mocniej pokazać to, co w muzyce kochamy najbardziej – różnorodność, odkrywanie i dobry gust. Rock pozostaje naszym punktem odniesienia, ale obok dobrze znanych brzmień pojawi się mnóstwo nowych zespołów i artystów, których być może jeszcze nie znacie.

– Chcemy dawać Wam muzykę, która zaskakuje, ale nie onieśmiela; odkrywczą, ale nie hermetyczną. Jest mnóstwo świetnych kapel, które robią rzeczy oryginalne, wydają niezależnie i nie potrzebują pieczątki kilku festiwali czy wytwórni, żeby zasługiwać na uwagę. Problem w tym, że mało kto ma odwagę je grać. My mamy – mówi Karol Kotański, redaktor naczelny i kierownik Radia Akadera.

Ale muzyka to dopiero początek.

Jesień pełna historii

Jesienna Akadera będzie pełna historii. Takich, które zabierają nas w miejsca, do których prawdopodobnie sami nigdy byśmy nie trafili.

W czwartkowe wieczory o 21:00 „Diabli nadają!” i otworzą drzwi do świata etnicznych dziwów, niezwykłych zwyczajów i historii, przy których granica między fascynacją a niedowierzaniem potrafi być naprawdę cienka. Jeśli wydaje Wam się, że o świecie wiecie już całkiem sporo, nasza nowa radiowa koleżanka – Miriam Haczkiewicz – może szybko wyprowadzić Was z tego przekonania. Powtórka w soboty o 11:00.

We wtorki o 18:00 czas na „Wszystkich szpiegów świata”. Dr Anna Grabowska-Siwiec – emerytowana major ABW i pracownik naukowy Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku – zabierze Was za kulisy świata, w którym informacje bywają cenniejsze od pieniędzy, a prawda nie zawsze jest tym, czym wydaje się na początku. To będzie podróż po świecie szpiegów, operacji i historii, które brzmią jak scenariusze filmowe, choć wydarzyły się naprawdę. Powtórka w niedzielę o 11:00.

Wiedzieć więcej

Od poniedziałku do piątku o 9:15 redaktor naczelny Radia Akadera zaprasza na „Sześćdziesionę” – będzie sypać jak z rękawa ciekawostkami o utworach, które znamy i tych, o których dziś już mało kto pamięta. Sześćdziesiąt opowieści o piosenkach z lat 60. na 60-lecie Radia Akadera! A przy tym okazja, żeby przypomnieć sobie, jak brzmiał świat, kiedy nasza stacja dopiero się wykluwała…

Codziennie o 10:30 zapraszamy natomiast na pasmo rozmów, felietonów i opowieści, które mają skłaniać do myślenia, ale też dawać wiedzę przydatną poza radiowym studiem.

Gabriela Nowara, studentka filozofii, w „Nieznośnej lekkości myślenia” będzie skłaniać do zastanowienia się nad rzeczami, które na co dzień przyjmujemy za oczywiste. Maciej Basiński, absolwent Politechniki Białostockiej i lokalny przedsiębiorca, w „OgarniAI, czyli AI w praktyce” pokaże praktyczne, choć nie zawsze oczywiste zastosowania sztucznej inteligencji. A dr inż. Małgorzata Krasowska z Politechniki Białostockiej w cyklu „Na zdrowie” opowie o żywieniu, diecie i tym, jak podejmować bardziej świadome wybory.

O 12:30 zajrzymy natomiast do świata kultury. Podpowiemy Wam, po którą książkę warto sięgnąć, co obejrzeć na dużym bądź małym ekranie i na jaki koncert pójść. Bo czasem wystarczy jedna dobra rekomendacja, żeby znaleźć inspirację.

Weekend dostaje własny rytm

Michał Podgórski zaprasza na „Dwudzionek” – nową audycję, z którą można po prostu dobrze spędzić kawałek soboty i niedzieli. Będzie lekko, z humorem i bez niepotrzebnego zadęcia. W sobotnie wieczory do gry wchodzi natomiast Piotr Trusiewicz, czyli DJ Gosvi. W audycji „Gosvi Night Vibes” wyselekcjonuje dla Was sety, które pomogą rozkręcić niejedną domówkę.

Gdy już odeśpicie imprezę, to w niedzielę w samo południe usłyszycie „POLKAst” – audycję o kulturze i języku polskim przygotowaną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. A wieczór będzie należał do muzyki, w której słowo ma równą wartość co bit. Na „Liskowe Przyśpiewki” zaprosi Was miłośnik hip-hopu, Marcin „Lisek” Dębko, a zaraz potem „Czarne Rzeczy” zagra Szymon Es2 Kubas.

Dobrze znane głosy wracają

Nie zapominamy też o tych, którzy zdążyli już zadomowić się na naszej antenie. Po wakacyjnej przerwie wracają lubiane audycje: „Na granicy cienia” Krzysztofa Sadowskiego, „Zmiana Klimatu w Akaderze” oraz „Ciary” Julii Cięciary. Po dłuższym okresie wraca też Jurek Krupicki, który najwyraźniej przez ostatni rok sam ugrzązł w korku. Tej jesieni z jeszcze większą determinacją pomoże Wam je ominąć od poniedziałku do piątku o 7:40 w audycji „Drogowskaz”.

Oczywiście zostają z nami żelazne pozycje, takie jak „Huta Zwierzyniecka 4”, „Żaba z bagna, czyli punk w Radiu Akadera”, „Wydział Mroczno-Mechaniczny”, „Trzaski i Piski” czy „Czułe Granie”.

I właśnie o to chodzi z tą jesienną ramówką. Ma być trochę jak Akadera, którą znamy, i trochę jak Akadera, której jeszcze nie znamy.

Bo 60 lat to nie jest powód, żeby zrobić z radia muzeum. To raczej całkiem dobry pretekst, żeby jeszcze mocniej robić to, co radio robi najlepiej: być ciekawym świata.

Różnorodność wychodzi z radia

Nie zamierzamy więc zwalniać. Jest zbyt wiele muzyki do odkrycia, zbyt wiele historii do opowiedzenia i zbyt wielu ludzi, których warto zaprosić do mikrofonu. Sześćdziesiąt lat na antenie zobowiązuje, ale przede wszystkim daje apetyt na kolejne sześćdziesiąt.

Nasze drzwi są zawsze dla Was otwarte, ale tej jesieni będą szerzej niż zwykle. Już wkrótce ruszy otwarty nabór do Radia Akadera. Pamiętajcie: nie szukamy ciekawych głosów. Szukamy ciekawych ludzi. Make radio, not war!

A różnorodność muzyczną, o której mówimy, będzie można usłyszeć nie tylko na antenie. 17 października podczas X Koncertu Listy Przebojów Kultowej Akadery spotkają się Big Day, Izzy and The Black Trees, sea saw oraz Dorian’s Steaming Shadow. Cztery zespoły, różne brzmienia i jedna scena – dokładnie tak, jak lubimy.

Kiedy wiosną pisaliśmy, że „tu dopiero nadchodzi wiosna”, zapowiadaliśmy zmiany, które miały otworzyć Akaderę na jeszcze więcej ludzi, muzyki i historii.

No to wiosna nadeszła. Jesienią!

I wygląda na to, że na dobre się rozgościła.

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