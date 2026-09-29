Pociągiem po Europie z Erasmusem. Posłuchaj rozmowy o DiscoverEU

Podróż pociągiem przez Europę, poznawanie nowych miejsc, kultur i ludzi. Rusza kolejny nabór do programu DiscoverEU, realizowanego w ramach Erasmus+. O bilety mogą ubiegać się osoby urodzone w 2008 roku.
Uczestnicy programu otrzymują możliwość podróżowania po Europie przez maksymalnie siedem dni w ciągu miesiąca. Trasę mogą zaplanować samodzielnie, wybierając miejsca, które chcą odwiedzić. Program obejmuje państwa Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone z Erasmus+, m.in. Norwegię, Islandię, Serbię i Turcję.
DiscoverEU to nie tylko podróż. Uczestnicy mogą korzystać również ze zniżek do muzeów i innych instytucji, a podczas wyjazdu poznawać europejską kulturę i nawiązywać nowe znajomości.
Nabór rozpoczyna się 1 października i potrwa do 15 października do godziny 12:00. Zgłoszenie składa się przez Europejski Portal Młodzieżowy i obejmuje również krótki quiz dotyczący Europy.
O tym, kto może zgłosić się do programu, jak wygląda rekrutacja i jak zaplanować podróż rozmawialiśmy z Katarzyną Kochaniak z Centrum In-Hub Erasmus+. Posłuchaj rozmowy:
(pc)