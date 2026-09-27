Nowości muzyczne #40/2026

27 września, 2026

fot. Alina Gabrel-Kamińska fot. Alina Gabrel-Kamińska

Nie tylko studenci wracają do roboty na przełomie września i października! Kolejny tydzień przynosi nam sporo intrygujących nowości: od surf-punka U2, przez ciężkie riffy Illusion, po mroczny puls Clan of Xymox. Płytą tygodnia został „Spring Anxiety”, drugi album białostockiego Dorian’s Steaming Shadow, który usłyszymy niebawem na żywo podczas naszego urodzinowego koncertu!

U2 – Silencio

U2 wracają po dziewięciu latach. „Carnaval De Luz” ukaże się 13 listopada

W roku 50-lecia zespołu U2 otwierają kolejny rozdział swojej historii. „Carnaval De Luz” – pierwszy od dziewięciu lat album grupy z całkowicie nowym materiałem – ukaże się 13 listopada. Zapowiedzią płyty jest „Silencio”, krótki, bezczelny ukłon w stronę wczesnego surf punka, któremu towarzyszy teledysk nakręcony w Meksyku.

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Illusion – Świata skraj

Zespół dowodzony przez Tomasza Lipnickiego powraca! To pierwszy singiel z nowej płyty zespołu zatytułowanej „Illusion 9”, która ukaże się 23 października 2026 r. Tego samego dnia rozpocznie się trasa koncertowa promująca nowy album, która zawita do Białegostoku – 7 listopada zagrają w Zmianie Klimatu.

Jak czytamy w zapowiedzi: „Zespół nieskromnie określa album jako monumentalny, epicki, wielki. Bez wątpienia jest to Illusion w najwyższej formie – grube, ciężkie riffy i niebanalne teksty. Historie o miłości, nienawiści, śmierci i życiu. O człowieku jako twórcy piekła i nieba na Ziemi.”

Za produkcję płyty „Illusion 9” odpowiada Tomasz „Zed” Zalewski znany ze współpracy m.in. z Comą, Decapitated czy Frontside.

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Clan of Xymox – Broken Heart

Nowy singiel jest pierwszą nową muzyką holenderskiej formacji od wydanego w 2024 roku albumu „Exodus”. Ronny Moorings, współzałożyciel i lider zespołu, opisuje „Broken Heart” jako podróż przez złamane serce, pożądanie i emocjonalne napięcie. Jak mówi, chciał uchwycić napięcie pomiędzy utratą kogoś a wciąż silnym uczuciem, które pozostaje po rozstaniu.

Za brzmienie utworu odpowiadają charakterystyczne dla Clan of Xymox mroczne syntezatory, hipnotyczny puls i melancholijny wokal. „Broken Heart” pokazuje, że po ponad czterech dekadach zespół wciąż potrafi tworzyć muzykę mocno osadzoną w swoim charakterystycznym, mrocznym klimacie, który zapewnił im status kultowej grupy na scenie darkwave/goth.

Polscy fani będą mieli okazję usłyszeć Clan of Xymox na żywo jeszcze tej jesieni – zespół wystąpi pod koniec listopada w Zabrzu. To jednak nie będzie ich ostatnia wizyta w naszym kraju. W przyszłym roku formacja pojawi się jako jedna z gwiazd festiwalu Rock na Bagnie w Goniądzu.

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Płyta tygodnia: Dorian’s Steaming Shadow – Spring Anxiety

Białostocki zespół wydał swój drugi album. Płyta „Spring Anxiety” ukazała się 25 września 2026 roku nakładem Anteny Krzyku.

Dorian’s Steaming Shadow na swojej drugiej płycie wychodzi poza ramy klasycznie rozumianego post-punku. „Spring Anxiety” zachowuje charakterystyczny dla zespołu chłód i mrok, ale jednocześnie otwiera się na bardziej eksperymentalne formy, luźno czerpiąc z muzyki filmowej, rocka progresywnego, psychodelii czy dark folku.

Rdzeniem albumu pozostaje post-punk, jednak tym razem zespół pozwala sobie na znacznie więcej przestrzeni i stylistycznych kontrastów. Obok dynamicznych, momentami tanecznych utworów pojawiają się bardziej nastrojowe kompozycje, przestrzenne gitary oraz fragmenty instrumentalne. Całość oscyluje między napięciem a melancholią, nie rezygnując przy tym z charakterystycznej dla Dorian’s Steaming Shadow surowości.

Na koncie mają m.in. supporty przed zespołem New Model Army, a już 17 października zobaczymy ich w Zmianie Klimatu, gdzie otworzą wieczór w ramach X Koncertu Listy Przebojów Kultowej Akadery!

Tracklista:

1. Tabula Rasa (Wooden Bridges)

2. Not If but When

3. Toxic Harmony

4. One Last Question

5. Blurred Landscapes

6. Phantom Fears

7. Barricades

8. Streaming Era Plagues

9. W. S. Waltz

10. Spring Anxiety

(kk)