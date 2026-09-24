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25 września, 2026

Sochowizna – darmowy festiwal rockowy w otoczeniu przyrody

25.09.2026
Sochowizna vol. 2

Festiwal Sochowizna powstał z pasji. Bez funduszy, własnymi siłami, z miłości do rockowej, koncertowej energii i atmosfery jedności, która towarzyszy takim wydarzeniom. Tworzony przez bardzo młodych ludzi w Bajecznym Zakątku nad rzeką Czarną z myślą o tych, którzy chcą się jeszcze wyszaleć w pięknych okolicznościach przyrody, nim nas jesienna słota pozamyka w domach.

Nie ma wejściówek, nie ma biletów, koncert jest w pełni darmowy i dla każdego niezależnie od poglądów, tożsamości płciowej czy stopnia niepełnosprawności” – deklarują organizatorzy. Do wsi Sochonie, gdzie się odbywa, dojechać można komunikacją miejską (linia 102).

ZAGRAJĄ:
16:00 – 16:40 – Wersjarobocza
16:55 – 17:35 – Trans Deli
17:50 – 18:35 – POWER OF LOVE
18:50 – 19:30 – Themoralizacja
19:45 – 20:30 – Rusted Teeth
20:45 – 21:25 – Arabella & Rumburacks

Posłuchajcie rozmowy Magdaleny Juchnowicz z organizatorami – Klaudiuszem Sumą i Kubą Kaczyńskim z Inicjatywy Wolnej Myśli Artystycznej.

Sochowizna
Klaudiusz Suma i Kuba Kaczyński
Sochowizna

(mj)

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