Sochowizna – darmowy festiwal rockowy w otoczeniu przyrody

25 września, 2026

25.09.2026

Sochowizna vol. 2

Festiwal Sochowizna powstał z pasji. Bez funduszy, własnymi siłami, z miłości do rockowej, koncertowej energii i atmosfery jedności, która towarzyszy takim wydarzeniom. Tworzony przez bardzo młodych ludzi w Bajecznym Zakątku nad rzeką Czarną z myślą o tych, którzy chcą się jeszcze wyszaleć w pięknych okolicznościach przyrody, nim nas jesienna słota pozamyka w domach.

„Nie ma wejściówek, nie ma biletów, koncert jest w pełni darmowy i dla każdego niezależnie od poglądów, tożsamości płciowej czy stopnia niepełnosprawności” – deklarują organizatorzy. Do wsi Sochonie, gdzie się odbywa, dojechać można komunikacją miejską (linia 102).

ZAGRAJĄ:

16:00 – 16:40 – Wersjarobocza

16:55 – 17:35 – Trans Deli

17:50 – 18:35 – POWER OF LOVE

18:50 – 19:30 – Themoralizacja

19:45 – 20:30 – Rusted Teeth

20:45 – 21:25 – Arabella & Rumburacks

Posłuchajcie rozmowy Magdaleny Juchnowicz z organizatorami – Klaudiuszem Sumą i Kubą Kaczyńskim z Inicjatywy Wolnej Myśli Artystycznej.

(mj)