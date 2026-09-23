35 lat Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. O obchodach rozmawiamy z Jarosławem Antychowiczem

23 września, 2026

Jarosław Antychowicz fot. Paweł Cybulski Jarosław Antychowicz fot. Paweł Cybulski

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku obchodzi 35-lecie działalności. Z tej okazji organizowane jest Forum Perspektywiczne Podlasie, poświęcone między innymi bezpieczeństwu gospodarczemu, odporności przedsiębiorstw i przyszłości regionu. O uroczystych obchodach i forum, opowiedział nam prezes IPH Jarosław Antychowicz.

Posłuchaj rozmowy:

Jubileusz jest okazją do podsumowania zmian, jakie przez ostatnie trzy dekady zaszły w podlaskiej gospodarce. Jak podkreśla Jarosław Antychowicz, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, lokalne firmy z małych przedsiębiorstw działających na początku transformacji gospodarczej stały się dziś konkurencyjnymi przedsiębiorstwami, które eksportują swoje produkty na zagraniczne rynki.

Jednym z tematów forum jest bezpieczeństwo gospodarcze. Podlaskie firmy szczególnie odczuwają skutki zmian geopolitycznych, wojny w Ukrainie, wzrostu cen paliw oraz ograniczeń w handlu ze wschodnimi rynkami. Dla części przedsiębiorstw oznaczało to konieczność szybkiego poszukiwania nowych kierunków działalności.

W rozmowie pojawia się także pytanie o przyszłość regionu i szanse wynikające z jego przygranicznego położenia. Jarosław Antychowicz zwraca uwagę, że podlaski biznes wielokrotnie musiał dostosowywać się do dużych zmian gospodarczych. Kolejną z nich jest rozwój sztucznej inteligencji, która może wpłynąć na sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa.

Jubileuszowe obchody będą również okazją do wręczenia wyróżnień w kategoriach biznes, społeczeństwo i kultura.

Udział w forum jest bezpłatny, zapisy znajdziecie TUTAJ.

(pc)