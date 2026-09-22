REINFO w Białymstoku. Eksperci rozmawiają o dezinformacji i bezpieczeństwie informacyjnym

W Białymstoku trwa Kongres REINFO poświęcony bezpieczeństwu informacyjnemu i przeciwdziałaniu dezinformacji. Spotkanie zorganizowała Fundacja Instytut Zamenhofa oraz Uniwersytet w Białymstoku.
Program koncentruje się wokół trzech obszarów: badań, reagowania i budowania odporności informacyjnej. Organizatorzy chcą w ten sposób stworzyć przestrzeń do współpracy różnych środowisk i wypracowywania rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego.
Kongres zakończy się prezentacją wniosków i rekomendacji dotyczących przeciwdziałaniu dezinformacji i wzmacniania bezpieczeństwa informacyjnego.
Posłuchajcie naszej relacji z pierwszego dnia Kongresu REINFO:
(pc)