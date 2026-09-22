REINFO w Białymstoku. Eksperci rozmawiają o dezinformacji i bezpieczeństwie informacyjnym

22 września, 2026

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

W Białymstoku trwa Kongres REINFO poświęcony bezpieczeństwu informacyjnemu i przeciwdziałaniu dezinformacji. Spotkanie zorganizowała Fundacja Instytut Zamenhofa oraz Uniwersytet w Białymstoku.

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Dwudniowy kongres jest miejscem spotkania ekspertów, naukowców, przedstawicieli mediów, organizacji społecznych, administracji publicznej i sektora technologicznego. W programie znajdują się panele, wykłady i warsztaty dotyczące między innymi operacji wpływu, cyberbezpieczeństwa, psychologii manipulacji, edukacji medialnej oraz odpowiedzialności platform internetowych.

Program koncentruje się wokół trzech obszarów: badań, reagowania i budowania odporności informacyjnej. Organizatorzy chcą w ten sposób stworzyć przestrzeń do współpracy różnych środowisk i wypracowywania rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego.

Kongres zakończy się prezentacją wniosków i rekomendacji dotyczących przeciwdziałaniu dezinformacji i wzmacniania bezpieczeństwa informacyjnego.

Posłuchajcie naszej relacji z pierwszego dnia Kongresu REINFO:

(pc)