Białystok dołącza do Światowego Dnia Ginekologii Onkologicznej. Będą badania i konsultacje

21 września, 2026

Małgorzata Luto i prof. Paweł Knapp fot. Paweł Cybulski Małgorzata Luto i prof. Paweł Knapp fot. Paweł Cybulski

Białystok przyłącza się do obchodów Światowego Dnia Ginekologii Onkologicznej. W piątek 25 września w hali sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej odbędzie się wydarzenie poświęcone profilaktyce nowotworów ginekologicznych. Początek o godzinie 12.00. Udział jest bezpłatny.

O tym, dlaczego kobiety odkładają badania, jakie objawy mogą towarzyszyć nowotworom ginekologicznym i co przygotowano dla uczestniczek obchodów, rozmawialiśmy z Małgorzatą Luto oraz prof. Pawłem Knapem:

Hasło tegorocznych obchodów brzmi „Badaj się, edukuj, żyj zdrowo”. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na znaczenie regularnych badań, zdrowego stylu życia oraz wiedzy na temat nowotworów ginekologicznych. Jak podkreślają, część z nich może przez długi czas rozwijać się bez charakterystycznych objawów.

W programie znalazły się między innymi konsultacje z onkologami, w tym z prof. Pawłem Knapem, konsultacje fizjoterapeutyczne i dietetyczne, analiza składu ciała, drenaż limfatyczny oraz wstępne badanie znamion. Będzie można również skorzystać z porad dotyczących zdrowego stylu życia i profilaktyki. Na Panie

Organizatorzy przygotowali także elementy związane z bezpieczeństwem. Komenda Wojewódzka Policji zaprezentuje podstawowe zasady samoobrony, a przedstawiciele Biura Zwalczania Cyberprzestępczości opowiedzą o bezpiecznym korzystaniu z internetu. Z kolei przedstawiciele sanepidu pokażą, ile tlenku węgla znajduje się w wydychanym powietrzu osoby palącej.

Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do kobiet, ale organizatorzy podkreślają, że mogą w nim uczestniczyć również ich bliscy. Celem jest nie tylko promocja badań profilaktycznych, ale także pokazanie, że zdrowie zależy od wielu elementów – od regularnej diagnostyki, przez aktywność fizyczną i dietę, po kondycję psychiczną i ograniczanie czynników ryzyka.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie OncoVictory, a patronem medialnym Radio Akadera. Udział w obchodach Dnia Ginekologii Onkologicznej jest bezpłatny.

(pc)