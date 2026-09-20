Nowości muzyczne #39/2026

20 września, 2026

Jesień zaczynamy solidną porcją nowości. W tym tygodniu mamy dla Was rozpędzony singiel szwedzkiego Graveyard, psychodeliczną podróż do przyszłości z Martini Police i rockowe oblicze Piotra Cugowskiego. A na dokładkę – trochę tanecznych rytmów o gotyckim rodowodzie, czyli nowy album duetu Boy Harsher!

Graveyard – Tongue Tied

Szwedzki zespół powraca z „Tongue Tied” – singlem zapowiadającym siódmy album zespołu, „Fever”, którego premiera odbędzie się 9 października.

„Tongue Tied” napędza szybkie tempo, ciężki groove i charakterystyczne, gęste brzmienie przesterowanych gitar. Mocna sekcja rytmiczna nadaje kompozycji niemal rozpędzoną, koncertową energię, ale pod warstwą ciężaru wciąż pozostaje bluesowa dusza, od lat będąca jednym z najważniejszych elementów stylu zespołu. To rockowy numer bez zbędnych ozdobników – surowy, dynamiczny i nastawiony na czystą energię.

Za miks odpowiada Pelle Gunnerfeldt, znany ze współpracy m.in. z The Hives, Refused i Viagra Boys, a masteringiem zajął się Robin Schmidt. Singlowi towarzyszy teledysk w reżyserii Emila Klinty, który przełożył tempo utworu na dynamiczny obraz.

17 marca 2027 r. wystąpią w warszawskiej Stodole razem z rodakami – formacją Blues Pills.

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Martini Police – Melinda

Łódzka grupa zapowiada swój drugi studyjny album i ponownie zaprasza nas do swojego dystopijnego uniwersum, którego akcja dzieje się w 2061 roku. Koncepcja płyty powstawała z dala od miasta – część materiału napisano w XIX-wiecznym domu w okolicach Emilcina, czyli najsłynniejszego miejsca na polskiej mapie ufologów (ze względu na rzekome spotkanie z UFO w 1978 roku). Inspiracją dla twórców były również filmy sci-fi (m.in. „Kontakt”, „Nowy początek”) oraz książka „Obecność UFO” Zbigniewa Blani-Bolnara.

„Melinda” to hymn o codzienności, miłości, bliskości i celebrowaniu życia mimo świadomości jego kruchości. Punktem wyjścia dla utworu była antywojenna piosenka „Come Away Melinda”, znana m.in. z wykonań Uriah Heep i UFO, a także poezja Haliny Poświatowskiej.

Muzycznie Martini Police sięga po folk-rockowe i psychodeliczne brzmienia drugiej połowy lat 60., przywołując skojarzenia z The Byrds czy Buffalo Springfield. Jasne gitary i mantryczne bębny spotykają się z pulsującymi partiami organów Hammonda. Zespół postawił na naturalność i analogową energię – cały materiał został zarejestrowany na żywo, wspólnie w jednym pomieszczeniu. Za nagranie, produkcję, miks i mastering „Melindy” odpowiada Jurek Zagórski, siedmiokrotny laureat Fryderyków, współpracujący m.in. z Krzysztofem Zalewskim i Natalią Przybysz.

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Piotr Cugowski – Syzyf

Po stylistycznych woltach i artystycznych eksperymentach, jakie w ciągu ostatnich miesięcy serwował słuchaczom Piotr Cugowski, tym razem wraca do swoich korzeni: muzyki rockowej. „Syzyf” prowadzony jest przez dialog gitary i klawiszy, kierując skojarzenia wielbicieli muzyki do dokonań klasyków rocka sprzed dekad. Towarzyszy im soczysty bas będący hołdem dla Steviego Wondera. W tekście swojego autorstwa Piotr odnosi się do mitu o Syzyfie: tak jak on, wyznacza sobie cel, do którego dąży pomimo przeciwności, jednocześnie godząc się na narzucony z góry los. – Nie godzę się ze stwierdzeniem, że wszystko jest z góry przesądzone, ale często sam czuję się jak ten mityczny bohater: ile pracy bym nie włożył w jakieś działanie, ostatecznie okazuje się, że cały wysiłek spełzł na niczym. Być może, tak jak w micie, jest to kara za jakieś przewinienia – śmieje się wokalista. „Syzyf” jest kolejnym singlem z długo wyczekiwanej solowej płyty Piotra. Jak zapewnia sam artysta, już niedługo poznamy datę jego premiery. Piosence towarzyszy teledysk w reżyserii Aleksandry Góreckiej złożony z archiwalnych materiałów.

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Płyta tygodnia: Boy Harsher – Get Mean