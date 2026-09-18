Sześć dni z literaturą. Festiwal Zebrane wraca do Białegostoku!

18 września, 2026

Marek Kochanowski i Damian Kudzinowski fot. Paweł Cybulski Marek Kochanowski i Damian Kudzinowski fot. Paweł Cybulski

Od 21 do 26 września w Białymstoku odbędzie się 17. edycja Festiwalu Literackiego Zebrane. Przez sześć dni uczestnicy będą mogli spotkać się z autorami, porozmawiać o literaturze, wziąć udział w dyskusjach i koncertach. Wszystkie wydarzenia odbędą się w Zmianie Klimatu przy ul. Warszawskiej 6. W tegorocznym programie znalazło się kilkudziesięciu autorów i gości związanych z literaturą. Wśród nich są m.in. Zyta Rudzka i Krzysztof Łapiński, finaliści Nagrody Literackiej Nike, a także Rafał Kosik, autor literatury science fiction dla dzieci i młodzieży.

Posłuchaj rozmowy z organizatorami festiwalu – Markiem Kochanowskim i Damianem Kudzinowskim:

Jednym z tematów obecnych podczas festiwalu będą wydarzenia za wschodnią granicą Polski, wojna i sytuacja w Rosji. O tych zagadnieniach opowiedzą m.in. Zbigniew Parfianowicz i Jędrzej Morawiecki.

Organizatorzy przygotowali również spotkanie poświęcone antycznej Grecji i temu, jak jej dziedzictwo wpływa na współczesną kulturę i nasze postrzeganie świata. O Homerze, Odyseuszu i Sokratesie rozmawiać będą Tomasz Mościk, autor biografii Odyseusza, oraz Krzysztof Łapiński, autor biografii Sokratesa.

Zebrane to także muzyka. W tym roku zaplanowano dwa koncerty. 24 września wystąpi projekt MU IN PO PO, który zaprezentuje własne interpretacje poezji twórców związanych z Podlasiem. Festiwal zakończy koncert Nene Heroine, projektu łączącego jazz, improwizację i muzykę ilustracyjną.

W programie znalazło się także spotkanie z Tadeuszem Sławkiem, byłym rektorem Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawcą i tłumaczem. Organizatorzy zapowiadają rozmowę o znaczeniu literatury i jej miejscu we współczesnym świecie.

Festiwal Zebrane organizowany jest przez Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów. W ciągu 17 edycji wydarzenie gościło już ponad 200 pisarzy. Tegoroczna edycja potrwa od poniedziałku 21 września do soboty 26 września. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Spotkania będą również transmitowane na YouTube, a nagrania zostaną udostępnione w internecie.

(pc)