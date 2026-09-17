Dezinformacja i wojna kognitywna. W Białymstoku odbędzie się Kongres Bezpieczeństwa Informacyjnego REINFO. Posłuchaj rozmowy

17 września, 2026

prof. Adam Bartnicki fot. Paweł Cybulski prof. Adam Bartnicki fot. Paweł Cybulski

Jak rozpoznawać dezinformację, operacje wpływu i manipulacje oraz jak budować odporność społeczną na zagrożenia informacyjne? Między innymi tym tematom poświęcony będzie pierwszy Kongres Bezpieczeństwa Informacyjnego REINFO, który 22 i 23 września odbędzie się na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

O Kongresie Bezpieczeństwa Informacyjnego REINFO w Radiu Akadera mówił prof. Adam Bartnicki, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Posłuchaj tutaj:

W spotkaniu ma wziąć udział ponad 50 specjalistów zajmujących się między innymi dezinformacją, wojną kognitywną i operacjami wpływu. W kongresie uczestniczyć będą także organizacje i stowarzyszenia zajmujące się fact-checkingiem. Oprócz głównych obrad zaplanowano również osiem specjalistycznych warsztatów.

Jak podkreśla prof. Adam Bartnicki, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, problem dezinformacji wykracza dziś daleko poza środowisko dziennikarskie czy cyberbezpieczeństwo. Rozwój internetu i sztucznej inteligencji sprawił, że fałszywe treści mogą być tworzone i rozpowszechniane na dużą skalę, a ich weryfikacja staje się coraz trudniejsza.

Podczas rozmowy z Radiem Akadera prof. Bartnicki zwracał uwagę na różnicę między celową dezinformacją, w tym działaniami prowadzonymi z zewnątrz, a fałszywymi informacjami powielanymi przez użytkowników, którzy sami mogą być przekonani o ich prawdziwości. W tym drugim przypadku pojawia się między innymi pytanie o granice przeciwdziałania dezinformacji w demokratycznym państwie.

Jednym z tematów kongresu będzie również potrzeba stworzenia spójnego, systemowego podejścia do bezpieczeństwa informacyjnego. Zdaniem prof. Bartnickiego działania podejmowane przez różne instytucje i organizacje powinny zostać lepiej skoordynowane, a walka z dezinformacją powinna mieć stabilne i długofalowe finansowanie.

Eksperci będą także rozmawiać o tym, jak sam odbiorca informacji może ograniczać ryzyko manipulacji. Podstawą pozostaje weryfikowanie informacji, choć — jak zauważa prof. Bartnicki — nawet korzystanie z kilku źródeł nie zawsze wystarcza. Coraz większe znaczenie ma świadomość tego, że sztuczna inteligencja może tworzyć realistyczne obrazy, nagrania wideo i głosy, które nie przedstawiają rzeczywistych wydarzeń.

Organizatorzy zapowiadają, że efektem kongresu mają być konkretne rekomendacje dotyczące budowania systemu bezpieczeństwa informacyjnego w Polsce. Wśród proponowanych kierunków znajduje się między innymi lepsze zmapowanie istniejących zasobów i kompetencji oraz stworzenie mechanizmu koordynującego działania różnych instytucji.

Kongres REINFO odbędzie się 22 i 23 września na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Główne obrady zaplanowano w budynku humanistyki, a dodatkowe debaty, prezentacje i warsztaty odbędą się w Uniwersyteckim Centrum Kultury i Nauki.

Rejestracja i zapisy na warsztaty są TUTAJ.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Zamenhofa oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Patronem medialnym jest radio AKADERA.

(pc)