Home Wiadomości Czy „Miejsca Doraźnego Schronienia” wytrzymają eksplozje? Posłuchaj naszej relacji z poligonu w Zielonce

Wiadomości

16 września, 2026

Czy „Miejsca Doraźnego Schronienia” wytrzymają eksplozje? Posłuchaj naszej relacji z poligonu w Zielonce

fot. Paweł Cybulski
Na poligonie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce przeprowadzono testy wytrzymałościowe konstrukcji przeznaczonych do ochrony ludności. Prefabrykowane schrony poddano działaniu fali uderzeniowej powstałej w wyniku kontrolowanej detonacji ładunku wybuchowego.

 

Podczas badań naukowcy i inżynierowie sprawdzali, jak konstrukcje stalowo-betonowe oraz drzwi schronowe reagują na gwałtowny wzrost ciśnienia. Do pomiarów wykorzystano specjalistyczną aparaturę, która rejestrowała m.in. maksymalne nadciśnienie i czas oddziaływania fali uderzeniowej.

Testy mają pozwolić zweryfikować założenia konstrukcyjne i wyniki symulacji komputerowych w rzeczywistych warunkach. W badaniach uczestniczyli przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz firm rozwijających rozwiązania związane z ochroną ludności.

 

O tym, jak wygląda taki sprawdzian w praktyce, co dzieje się z konstrukcją w momencie eksplozji i jakie dane zbierają inżynierowie, usłyszycie w relacji Pawła Cybulskiego z poligonu WITU w Zielonce:

(pc)

Najnowsze wiadomości
MotoSerce zabije po raz osiemn ... więcej
Czy „Miejsca Doraźnego ... więcej
Piosenka autorska na pierwszym ... więcej
Pasja, twórczość i integrac ... więcej
Nowości muzyczne #38/2026 ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.