Czy „Miejsca Doraźnego Schronienia” wytrzymają eksplozje? Posłuchaj naszej relacji z poligonu w Zielonce

16 września, 2026

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Na poligonie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce przeprowadzono testy wytrzymałościowe konstrukcji przeznaczonych do ochrony ludności. Prefabrykowane schrony poddano działaniu fali uderzeniowej powstałej w wyniku kontrolowanej detonacji ładunku wybuchowego.

Podczas badań naukowcy i inżynierowie sprawdzali, jak konstrukcje stalowo-betonowe oraz drzwi schronowe reagują na gwałtowny wzrost ciśnienia. Do pomiarów wykorzystano specjalistyczną aparaturę, która rejestrowała m.in. maksymalne nadciśnienie i czas oddziaływania fali uderzeniowej.

Testy mają pozwolić zweryfikować założenia konstrukcyjne i wyniki symulacji komputerowych w rzeczywistych warunkach. W badaniach uczestniczyli przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz firm rozwijających rozwiązania związane z ochroną ludności.

O tym, jak wygląda taki sprawdzian w praktyce, co dzieje się z konstrukcją w momencie eksplozji i jakie dane zbierają inżynierowie, usłyszycie w relacji Pawła Cybulskiego z poligonu WITU w Zielonce:

(pc)