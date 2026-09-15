Piosenka autorska na pierwszym planie. „Źródła Dźwięków” już w ten weekend

15 września, 2026

Marta Szałkiewicz, fot. Michał Czarnecki Marta Szałkiewicz, fot. Michał Czarnecki

160 zgłoszeń z całej Polski, siedemnastu finalistów i scena, na której liczy się nie tylko wykonanie, ale przede wszystkim własny pomysł na piosenkę. W sobotę i niedzielę (19-20.09) w Spodkach Podlaskiego Instytutu Kultury odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Piosenki Autorskiej „Źródła Dźwięków”. W programie koncert Renaty Przemyk, konkursowe przesłuchania i spotkanie twórców z profesjonalnym jury.

Festiwal rozpocznie się w sobotę o 19:00 koncertem Renaty Przemyk. Artystka zaprezentuje w Spodkach program „Babę zesłał Bóg”, złożony z utworów pochodzących z różnych etapów jej ponadtrzydziestoletniej kariery. Drugi dzień będzie należał do uczestników konkursu. W niedzielę o 12:00 rozpocznie się prezentacja siedemnastu zakwalifikowanych wykonawców, czyli solistów i duetów wybranych spośród 160 zgłoszeń nadesłanych z całej Polski.

Przesłuchania potrwają do 16:00. Następnie rozpoczną się obrady jury, a około 17:00 zaplanowano wręczenie nagród oraz występ laureata festiwalu. Wstęp na niedzielną część festiwalu jest bezpłatny.

Występy uczestników ocenią: wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów Renata Przemyk, dziennikarka radiowa Natalia Grzeszczyk oraz managerka i wydawczyni muzyczna Magdalena Falkowska. Jury będzie zwracało uwagę nie tylko na wykonanie, ale również na tekst, kompozycję, oryginalność i spójność prezentowanej twórczości.

„Źródła Dźwięków” odbyły się po raz pierwszy w 2024 roku. Festiwal powstał jako przestrzeń dla osób, które samodzielnie piszą teksty, komponują muzykę i wykonują własne utwory. „Piosenka autorska jest moim zdaniem czymś rzadkim i czymś, co być może jest trochę na wyginięciu. Naprawdę mało kto teraz po prostu siada sobie przy pianinie czy z gitarą i pisze prawdziwą piosenkę autorską” – zaznacza Marta Szałkiewicz – pomysłodawczyni i koordynatorka festiwalu.

Organizatorzy chcą nie tylko prezentować nowych artystów, ale także umożliwić im spotkanie z osobami zawodowo związanymi z muzyką i skonfrontowanie własnej twórczości z opinią profesjonalistów.

O tym, skąd wziął się festiwal, jak wybierano finałową siedemnastkę i czego możemy spodziewać się podczas tegorocznej edycji, z Martą Szałkiewicz z Podlaskiego Instytutu Kultury, rozmawiał Michał Czarnecki. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

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(mc)