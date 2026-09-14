Pasja, twórczość i integracja. Podsumowanie Moriconu 2026

14 września, 2026

fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

Od 11. do 13. września na kampusie Politechniki Białostockiej odbywał się największy na Podlasiu konwent mangowy. Ostatnią edycję wyróżniło 8 bloków tematycznych i występ japońskiej artystki Yuzu Natsumi, grającej na instrumencie shamisen.

Tegoroczna, piąta edycja odbywała w Centrum Nowoczesnego Kształcenia, na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB oraz na Wydziale Elektrycznym. Największym zainteresowaniem cieszył się wspomniany występ Yuzu Natsumi, a także najbardziej wyczekiwana i widowiskowa część konwentu, czyli konkurs Cosplay.

Czym różniła się ta edycja względem poprzednich? Opowiedziała organizatorka, Gabriela Guszcza:

– Zdecydowanie zaskoczyła nas zmiana trendów, jeśli chodzi o sprzedaż online biletów. Zazwyczaj około połowa biletów sprzedawała się na samej imprezie, a połowa w przedsprzedaży. W tym roku ta przedsprzedaż bardzo wzrosła, co oczywiście nas cieszy, bo mając własny system biletowy, cieszymy się, że ludzie uznają go na tyle wygodny, żeby w ogóle z niego korzystać.

Czy uczestnicy Moriconu są ze sobą bardzo zżyci?

– Tak naprawdę, co roku dostajemy mnóstwo wiadomości od osób, które po raz pierwszy przychodzą na konwent. Zdarzają się osoby, które są już doświadczone w konwentowym życiu. Często da się zauważyć, że te osoby, które piszą nie po raz pierwszy mają taką bliższą, przyjacielską relację, czują większy luz. (…) Natomiast piszący pierwszy raz są zawsze tacy poważni i to bardzo mnie cieszy, kiedy widzę, że się trochę otwierają i do takiej przyjaźniejszej komunikacji z nami się skłaniają – mówi specjalistka ds. marketingu, Joanna Andrejuk.

Organizatorami V. edycji tego konwentu byli Fundacja „Wielka Żaba” oraz Politechnika Białostocka.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z organizatorką – Gabrielą Guszczą i jej zastępczynią, specjalistką ds. marketingu – Joanną Andrejuk.

(kp)