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9 września, 2026

Julia Koleśnik w Famie oswaja Nowy Jork

Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Mgr inż. Julia Koleśnik, doktorantka Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, pokazuje swoje zdjęcia z Nowego Jorku na wystawie „Oswajanie miasta” w Klubie Fama. Należy do Studenckiej Agencji Fotograficznej Politechniki Białostockiej.

Wystawa „Oswajanie miasta” prezentuje autorski zapis podróży do Nowego Jorku, ujęty z niecodziennej perspektywy. Autorka prac, mg inż. Julia Koleśnik, łączy na co dzień dwie pasje – z zawodu jest inżynierem budownictwa i projektantką dróg oraz doktorantką w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej na kierunku inżynieria lądowa, geodezja i transport i aktywną fotografką. W swojej pracy naukowej, prowadzonej pod kierunkiem dr. hab. inż.  Roberta Ziółkowskiego, prof. PB z Katedry Geotechniki, Dróg i Geodezji Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, zajmuje się badaniem widoczności pieszych na przejściach oraz jej wpływem na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wystawa „Oswajanie miasta” to pierwsza indywidualna ekspozycja w dorobku fotografki. Zaprezentowane kadry powstały podczas letniego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Autorka świadomie zrezygnowała z utartych szlaków turystycznych oraz pocztówkowych kadrów (na wystawie nie zobaczymy np. Statuy Wolności). Zamiast tego skupiła się na mniej znanych uliczkach, architekturze, strukturze ruchu miejskiego oraz przypadkowo napotkanych, anonimowych ludziach.
 
– Miasto odkrywa się z czasem. Bez planu i bez listy miejsc do odwiedzenia. Z każdym kolejnym dniem staje się mniej obce, a bardziej własne – podkreśla Julia Koleśnik. – Nowy Jork daje możliwość pozostania anonimowym. Samotne chodzenie zmienia sposób patrzenia. Uwaga przesuwa się z tego, co rozpoznawalne, na to, co zwyczajne.
 
Wystawa Julii Koleśnik wpisuje się w cykl prezentacji lokalnych artystów i fotografów realizowany przez Białostocki Ośrodek Kultury. Jak zaznacza Marcin Pawlukiewicz z BOK, inicjatywa ta powstała z potrzeby stworzenia dodatkowej przestrzeni w mieście, w której lokalni twórcy mogą dzielić się swoją twórczością i myśleniem o fotografii.
 
Julia Koleśnik: „Oswajanie miasta”
  • Miejsce: Klub Fama, Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, Białystok
  • Czas trwania wystawy: od 9 września do 25 października 2026 r.
  • Wstęp: wolny / bezpłatny

Z Julią Koleśnik i Marcinem Pawlukiewiczem podczas wernisażu rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz

(jd)

Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz

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