Julia Koleśnik w Famie oswaja Nowy Jork

Mgr inż. Julia Koleśnik, doktorantka Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, pokazuje swoje zdjęcia z Nowego Jorku na wystawie „Oswajanie miasta” w Klubie Fama. Należy do Studenckiej Agencji Fotograficznej Politechniki Białostockiej.
Wystawa „Oswajanie miasta” prezentuje autorski zapis podróży do Nowego Jorku, ujęty z niecodziennej perspektywy. Autorka prac, mg inż. Julia Koleśnik, łączy na co dzień dwie pasje – z zawodu jest inżynierem budownictwa i projektantką dróg oraz doktorantką w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej na kierunku inżynieria lądowa, geodezja i transport i aktywną fotografką. W swojej pracy naukowej, prowadzonej pod kierunkiem dr. hab. inż. Roberta Ziółkowskiego, prof. PB z Katedry Geotechniki, Dróg i Geodezji Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, zajmuje się badaniem widoczności pieszych na przejściach oraz jej wpływem na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
- Miejsce: Klub Fama, Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, Białystok
- Czas trwania wystawy: od 9 września do 25 października 2026 r.
- Wstęp: wolny / bezpłatny
Z Julią Koleśnik i Marcinem Pawlukiewiczem podczas wernisażu rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz
(jd)