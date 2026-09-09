Julia Koleśnik w Famie oswaja Nowy Jork

9 września, 2026

Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz Julia Koleśnik Oswajanie miasta, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Mgr inż. Julia Koleśnik, doktorantka Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, pokazuje swoje zdjęcia z Nowego Jorku na wystawie „Oswajanie miasta” w Klubie Fama. Należy do Studenckiej Agencji Fotograficznej Politechniki Białostockiej.

Wystawa „Oswajanie miasta” prezentuje autorski zapis podróży do Nowego Jorku, ujęty z niecodziennej perspektywy. Autorka prac, mg inż. Julia Koleśnik, łączy na co dzień dwie pasje – z zawodu jest inżynierem budownictwa i projektantką dróg oraz doktorantką w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej na kierunku inżynieria lądowa, geodezja i transport i aktywną fotografką. W swojej pracy naukowej, prowadzonej pod kierunkiem dr. hab. inż. Roberta Ziółkowskiego, prof. PB z Katedry Geotechniki, Dróg i Geodezji Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, zajmuje się badaniem widoczności pieszych na przejściach oraz jej wpływem na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wystawa „Oswajanie miasta” to pierwsza indywidualna ekspozycja w dorobku fotografki. Zaprezentowane kadry powstały podczas letniego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Autorka świadomie zrezygnowała z utartych szlaków turystycznych oraz pocztówkowych kadrów (na wystawie nie zobaczymy np. Statuy Wolności). Zamiast tego skupiła się na mniej znanych uliczkach, architekturze, strukturze ruchu miejskiego oraz przypadkowo napotkanych, anonimowych ludziach.

– Miasto odkrywa się z czasem. Bez planu i bez listy miejsc do odwiedzenia. Z każdym kolejnym dniem staje się mniej obce, a bardziej własne – podkreśla Julia Koleśnik. – Nowy Jork daje możliwość pozostania anonimowym. Samotne chodzenie zmienia sposób patrzenia. Uwaga przesuwa się z tego, co rozpoznawalne, na to, co zwyczajne.

Wystawa Julii Koleśnik wpisuje się w cykl prezentacji lokalnych artystów i fotografów realizowany przez Białostocki Ośrodek Kultury. Jak zaznacza Marcin Pawlukiewicz z BOK, inicjatywa ta powstała z potrzeby stworzenia dodatkowej przestrzeni w mieście, w której lokalni twórcy mogą dzielić się swoją twórczością i myśleniem o fotografii.

Julia Koleśnik: „Oswajanie miasta”

Miejsce: Klub Fama , Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, Białystok

Czas trwania wystawy: od 9 września do 25 października 2026 r.

Wstęp: wolny / bezpłatny

Z Julią Koleśnik i Marcinem Pawlukiewiczem podczas wernisażu rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz

(jd)