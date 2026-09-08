„Trzeba umieć przekazać wiedzę z języka naukowego na swój”. Prof. Bohdal Doktorem Honoris Causa Politechniki Białostockiej

8 września, 2026

fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka

7 września 2026 roku zapisał się na stałe w historii Politechniki Białostockiej. Tego dnia tytuł Doktora Honoris Causa odebrał prof. Tadeusz Bohdal – wybitny nauczyciel akademicki, wizjoner termodynamiki i autor ponad 350 publikacji naukowych.

Po uroczystości z laureatem rozmawiał Kamil Piłaszewicz. W wywiadzie profesor opowiedział, jak wyglądały prace nad opracowaniem uroczystego wykładu, dlaczego termodynamika jest fascynującą nauką oraz jak to się dzieje, że towarzyszy nam codziennie. Choć technologie projektowe przeszły ogromną rewolucję, profesor w trakcie wystąpienia przypomniał, że pewne zasady pozostają niezmienne. Dzięki temu termodynamiką można zaciekawić różne grona odbiorców.

Szczególne miejsce w wypowiedzi zajął również wątek relacji ze studentami. Na zakończenie rozmowy, zapytany o to, co chciałby przekazać studentom, profesor odpowiedział:

– Trzeba być systematycznym, pilnym, zgłębiać wiedzę i trzeba ją umieć przekazać z języka naukowego na swój język; bo każdy z nas ma swój sposób myślenia, inaczej się wypowiada. Nieraz te naukowe hasła są takie odległe. (…) Nie należy zrażać się drobnymi sprawami, niepowodzeniami. Zawsze można wybrnąć z sytuacji.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z Doktorem Honoris Causa Politechniki Białostockiej, prof. Tadeuszem Bohdalem oraz rektor PB, prof. Martą Kosior-Kazberuk.

(kp)