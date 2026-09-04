Poznajcie Nitę! „Podlaskie Dla Ciebie Festiwal kojarzy mi się ze wspaniałą publicznością!”

4 września, 2026

fot. Maciej Nowak fot. Maciej Nowak

Między 4. a 5. września na kampusie Politechniki Białostockiej wiele się wydarzy! Przed nami 3. edycja „Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal”. Drugiego dnia wydarzenia na scenie wystąpi m.in. Anita „Nita” Dudczak, która była gościem Radia Akadera.

Piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów wystąpi tego samego wieczoru, co PRO8L3M, Bletka, AVI oraz Bedoes2115.

Występ na 3. edycji „Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal” jest okazją, by porozmawiać o dotychczasowej karierze, najnowszych singlach – „Tańcz i kochaj” oraz „Daj mi znać”, jej influencerskiej karierze oraz jej spojrzeniu na rzeczywistości i kontakty międzyludzkie.

Zapytana, czy można oswoić się z myślą, że wystąpi tego samego wieczoru na tej samej scenie, co np. PRO8L3M i Bedoes2115, odpowiedziała:

– Kurczę, nie dochodzi to do mnie. Do dzisiaj tak mam, że są artyści, którzy mnie tak okropnie onieśmielają dlatego, że jestem ich fanką. Uwielbiam ich twórczość, czekam na koncert Bedoesa i właściwie nie dochodzi to do mnie, że zaraz przed nim wystąpię i jest to coś niesamowitego! Nie mogę się doczekać tego koncertu, bo to będzie dla mnie ogromne przeżycie. Mam nadzieję, że ogarnę to onieśmielenie, bo w takich momentach mam tak, że się wstydzę i jak kogoś spotkam na backstage’u to mam takie: „Przepraszam bardzo, cześć, cześć, Nita”. Za każdym razem mówię sobie: „Powiedz normalnie: cześć, Nita, cześć Borys! Bardzo mi miło, bardzo fajnie Cię poznać”. Ćwiczę to.

Zapytaliśmy także, z czym kojarzy jej się „Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal”:

– Przede wszystkim kojarzy mi się ze wspaniałą publicznością! Właściwie jestem na takim etapie, że tak naprawdę chcę jak najczęściej grać koncerty i pojawiać się ze swoim materiałem. Nawet dla publiczności, która nie do końca jeszcze wie kim jestem. Po prostu dać się… poznać! I sprawdzić na tak dużej scenie.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

(kp)