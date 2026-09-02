2 września, 2026

Magdalena Rybij: Scena świata w foyer kina Forum, fot. Jerzy Doroszkiewicz Magdalena Rybij: Scena świata w foyer kina Forum, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Scena świata” to pierwsza białostocka i zarazem pierwsza o tematyce teatralnej wystawa Magdaleny Rybij. To kilkadziesiąt fotografii przedstawiających spektakle Teatru Wierszalin z Supraśla, które były wystawiane w ostatnich latach zarówno w ich rodzimej siedzibie, jak i w Białymstoku.

Fotografka nie ogranicza się do zwykłej dokumentacji spektakli w reżyserii Piotra Tomaszuka. Jej celem jest uchwycenie głębokich, autentycznych emocji, które rodzą się między aktorami oraz widzami.

Prezentowane kadry powstawały głównie podczas prób i prób generalnych. Autorka świadomie unika fotografowania w trakcie samych spektakli z udziałem publiczności. Robi to po to, aby nie przeszkadzać widzom głośną pracą migawki i pozwolić im w spokoju przeżywać teatralne widowisko.

Styl pracy Magdaleny Rybij opiera się na dyskrecji. Jak sama przyznaje:

„Lubię być niewidoczna, pracować w cieniu i przyglądać światu, który jest na scenie właśnie z pewnej odległości”.

Taka metoda pozwala jej uchwycić prawdziwe uczucia i niepowtarzalne chwile. Aktorzy, nie wiedząc, że są obserwowani, zapominają o aparacie, nie pozują i nie starają się upiększać – dzięki temu fotografka może wyłapać prawdziwą „iskrę w oku”.

Dla autorki teatr to niewyczerpane źródło inspiracji. W przeciwieństwie do filmu, w którym klatki są stałe, każdy spektakl teatralny jest niepowtarzalny. Choć przestrzeń, ściany i ludzie pozostają ci sami, każde przedstawienie przynosi nowe emocje, historie, kształty i figury. Rybij podkreśla, że podstawą fotografowania teatru jest przede wszystkim miłość do sztuki, drugiego człowieka i samej sceny. Tytułowa „Scena świata” odnosi się bezpośrednio do Teatru Wierszalin, który stał się jej osobistym i najważniejszym światem na co dzień. Wystawę w foyer kina Forum można oglądać do 18 października 2026.

O autorce

Magdalena Rybij – asystentka reżysera, fotografka oraz studentka organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Od 2020 roku jest na stałe związana z zespołem Teatru Wierszalin, gdzie fotografuje proces twórczy oraz występy aktorów. Jest laureatką Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2025 roku pełni również funkcję koordynatorki organizacyjnej Festiwalu „Między Wierszami”.

Jest autorką dwóch albumów fotograficznych: „Dziady w Teatrze Wierszalin” oraz „Tańczyć Konrada”. Jej prace zyskały już uznanie za granicą – były prezentowane m.in. w Wilnie oraz Tokio. Podczas japońskiej wystawy zdjęcia zostały zaprezentowane na specjalnych, surowych deskach teatralnych, co spotkało się z zachwytem tamtejszej publiczności ceniącej naturalną formę.

Z Magdaleną Rybij podczas wernisażu rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz