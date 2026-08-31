Zakończyła się VII. edycja festiwalu „Kobiety Wschodu”. Posłuchaj relacji

31 sierpnia, 2026

fot. Kamil Piłaszewicz fot. Kamil Piłaszewicz

Wydarzenie odbywało się w dniach 28–30 sierpnia w ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku. Tegoroczne wydarzenie, organizowane pod hasłem „Intuicja”, połączyło wystawy, koncerty, performance, poezję, debaty oraz warsztaty.

Przez trzy dni swoją twórczość prezentowało ponad stu artystów i artystek związanych z regionem. Ostatni dzień festiwalu upłynął pod znakiem wydarzeń przy Pawilonie pod Orłem. Uczestnicy mogli wysłuchać m.in. poezji Anny Karolskiej oraz ambientowego koncertu Ann Gabis.

Za sprawą tegorocznej edycji festiwalu ogrody Pałacu Branickich ponownie stały się przestrzenią do spotkań ze współczesną kulturą Podlasia i lokalnymi twórcami.

Posłuchaj relacji z trzeciego dnia wydarzenia.

(kp)