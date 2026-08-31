Home Wiadomości Zakończyła się VII. edycja festiwalu „Kobiety Wschodu”. Posłuchaj relacji

Wiadomości

31 sierpnia, 2026

Zakończyła się VII. edycja festiwalu „Kobiety Wschodu”. Posłuchaj relacji

ann-gabis-festiwal-kobiety-wschodu-2026-palac-branickich fot. Kamil Piłaszewicz
Wydarzenie odbywało się w dniach 28–30 sierpnia w ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku. Tegoroczne wydarzenie, organizowane pod hasłem „Intuicja”, połączyło wystawy, koncerty, performance, poezję, debaty oraz warsztaty.

Przez trzy dni swoją twórczość prezentowało ponad stu artystów i artystek związanych z regionem. Ostatni dzień festiwalu upłynął pod znakiem wydarzeń przy Pawilonie pod Orłem. Uczestnicy mogli wysłuchać m.in. poezji Anny Karolskiej oraz ambientowego koncertu Ann Gabis.

Za sprawą tegorocznej edycji festiwalu ogrody Pałacu Branickich ponownie stały się przestrzenią do spotkań ze współczesną kulturą Podlasia i lokalnymi twórcami.

Posłuchaj relacji z trzeciego dnia wydarzenia.

(kp)

Najnowsze wiadomości
ann-gabis-festiwal-kobiety-wschodu-2026-palac-branickich
Zakończyła się VII. edycja ... więcej
up-to-date-festival-pierwszy-salon-ambientu-choroszcz
Ambient w Choroszczy już w na ... więcej
Nowości muzyczne #36/2026 ... więcej
konferencja-prasowa-usk-innowacyjny-zabieg-17-latka
Miał mieć przeszczep serca, ... więcej
REINFO
REINFO – pierwszy Kongres Be ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.