Ambient w Choroszczy już w najbliższą niedzielę

31 sierpnia, 2026

fot. Krystian Guzewicz fot. Krystian Guzewicz

Już 6 września na terenie szpitala psychiatrycznego w Choroszczy odbędzie się I. Salon Ambientu, który organizują między innymi twórcy Up To Date Festivalu.

W programie wydarzenia znajdują się koncerty, rozmowy ze specjalistami, spacer po terenie placówki oraz akcja „Wyślij Pocztówkę z Choroszczy”. Publiczność usłyszy różne odmiany ambientu i muzyki eksperymentalnej. Wystąpią tacy twórcy jak: Martina Bertoni, Błażej Malinowski, Cezaria oraz Dtekk. Błażej Malinowski zaprezentuje materiały związane z osobistymi doświadczeniami kryzysu zdrowia psychicznego.

Partnerem strategicznym wydarzenia, które zostało objęte honorowym patronatem marszałka województwa podlaskiego, jest Województwo Podlaskie.

📅 6 września, godz. 15:00–21:00

📍 Szpital Psychiatryczny ZOZ, Choroszcz

🎟️ Wstęp wolny.

Posłuchaj naszej relacji z konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenie.

(kp)