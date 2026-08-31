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31 sierpnia, 2026

Ambient w Choroszczy już w najbliższą niedzielę

up-to-date-festival-pierwszy-salon-ambientu-choroszcz fot. Krystian Guzewicz
Już 6 września na terenie szpitala psychiatrycznego w Choroszczy odbędzie się I. Salon Ambientu, który organizują między innymi twórcy Up To Date Festivalu.

W programie wydarzenia znajdują się koncerty, rozmowy ze specjalistami, spacer po terenie placówki oraz akcja „Wyślij Pocztówkę z Choroszczy”. Publiczność usłyszy różne odmiany ambientu i muzyki eksperymentalnej. Wystąpią tacy twórcy jak: Martina Bertoni, Błażej Malinowski, Cezaria oraz Dtekk. Błażej Malinowski zaprezentuje materiały związane z osobistymi doświadczeniami kryzysu zdrowia psychicznego.

Partnerem strategicznym wydarzenia, które zostało objęte honorowym patronatem marszałka województwa podlaskiego, jest Województwo Podlaskie.

📅 6 września, godz. 15:00–21:00
📍 Szpital Psychiatryczny ZOZ, Choroszcz
🎟️ Wstęp wolny.

Posłuchaj naszej relacji z konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenie.

(kp)

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