Ambient w Choroszczy już w najbliższą niedzielę

Już 6 września na terenie szpitala psychiatrycznego w Choroszczy odbędzie się I. Salon Ambientu, który organizują między innymi twórcy Up To Date Festivalu.
W programie wydarzenia znajdują się koncerty, rozmowy ze specjalistami, spacer po terenie placówki oraz akcja „Wyślij Pocztówkę z Choroszczy”. Publiczność usłyszy różne odmiany ambientu i muzyki eksperymentalnej. Wystąpią tacy twórcy jak: Martina Bertoni, Błażej Malinowski, Cezaria oraz Dtekk. Błażej Malinowski zaprezentuje materiały związane z osobistymi doświadczeniami kryzysu zdrowia psychicznego.
Partnerem strategicznym wydarzenia, które zostało objęte honorowym patronatem marszałka województwa podlaskiego, jest Województwo Podlaskie.
📅 6 września, godz. 15:00–21:00
📍 Szpital Psychiatryczny ZOZ, Choroszcz
🎟️ Wstęp wolny.
Posłuchaj naszej relacji z konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenie.
(kp)